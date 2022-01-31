19:20 31.01.2022 (обновлено: 19:33 31.01.2022)
Генсек НАТО увидел в учениях России и Белоруссии риск для альянса и Украины
Генсек НАТО Столтенберг увидел в учениях России и Белоруссии риск для альянса и Украины
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений
БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит риск в совместных учениях России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Есть серьезный риск того, что учения могут быть маскировкой для военных действий, вторжения на Украину", - сказал он, выступая на онлайн-конференции, организованной газетой Washington Post.
Генсек в очередной раз рассказал о якобы продолжающемся у границ Украины "наращивании военных сил, планируются новые различные учения вокруг Украины, параллельно звучит угрожающая риторика".
"С учетом опыта применения силы против Украины это вызывает опасения", - подчеркнул он.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.