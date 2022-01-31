https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770342187.html

Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего

Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего - РИА Новости, 31.01.2022

Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего

Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:49

2022-01-31T16:49

2022-01-31T16:49

происшествия

выборг

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба задержан в Выборге", - сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в ночь на 30 января. Около 4.35 в клуб на проспекте Ленина вошел мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Администратор вызвал медиков, но пострадавший скончался до прибытия скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 УК РФ (Убийство).

https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html

выборг

ленинградская область

россия

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происшествия, выборг, ленинградская область, россия