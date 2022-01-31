https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770342187.html
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего - РИА Новости, 31.01.2022
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего
Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:49
2022-01-31T16:49
2022-01-31T16:49
происшествия
выборг
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба задержан в Выборге", - сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в ночь на 30 января. Около 4.35 в клуб на проспекте Ленина вошел мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Администратор вызвал медиков, но пострадавший скончался до прибытия скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 УК РФ (Убийство).
https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html
выборг
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, выборг, ленинградская область, россия
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего
Источник: подозреваемого в убийстве военнослужащего задержали у ночного клуба в Выборге