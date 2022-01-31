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Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего - РИА Новости, 31.01.2022
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего
Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:49
2022-01-31T16:49
происшествия
выборг
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба задержан в Выборге", - сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в ночь на 30 января. Около 4.35 в клуб на проспекте Ленина вошел мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Администратор вызвал медиков, но пострадавший скончался до прибытия скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 УК РФ (Убийство).
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происшествия, выборг, ленинградская область, россия
16:49 31.01.2022
 
Источник: в Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего

Источник: подозреваемого в убийстве военнослужащего задержали у ночного клуба в Выборге

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба в городе Выборг, задержан в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба задержан в Выборге", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 30 января. Около 4.35 в клуб на проспекте Ленина вошел мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Администратор вызвал медиков, но пострадавший скончался до прибытия скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 УК РФ (Убийство).
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