https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html

Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения - РИА Новости, 31.01.2022

Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T07:19

2022-01-31T07:19

2022-01-31T07:39

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нато

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее в ЛНР назвали тренировки сотрудниками ЦРУ украинских партизанских отрядов запоздалой попыткой подготовить для украинской армии мобилизационный резерв.Глава ЛНР добавил, что под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники. "Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины… ", - отметил он.Глава ЛНР уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только формально числится украинским, но на самом деле он и другие полигоны давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов".При этом Пасечник усомнился, что эти инструкторы "будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров", так как "у них есть свои наниматели и свои задачи". По его словам, в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".Глава ЛНР также высказал мнение, что подготовленные ЦРУ диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО. Он напомнил, что Киев, приняв закон о национальном сопротивлении, еще и легализовал обученных США диверсантов, а также наделил их правом использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, которое "Запад активно завозит на Украину".В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В многомиллиардных поставках также задействованы Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770242514.html

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770220872.html

https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770238300.html

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в мире, украина, луганская народная республика, сша, нато