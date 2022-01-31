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Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения
Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения - РИА Новости, 31.01.2022
Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T07:19
2022-01-31T07:39
в мире
украина
луганская народная республика
сша
нато
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее в ЛНР назвали тренировки сотрудниками ЦРУ украинских партизанских отрядов запоздалой попыткой подготовить для украинской армии мобилизационный резерв.Глава ЛНР добавил, что под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники. "Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины… ", - отметил он.Глава ЛНР уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только формально числится украинским, но на самом деле он и другие полигоны давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов".При этом Пасечник усомнился, что эти инструкторы "будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров", так как "у них есть свои наниматели и свои задачи". По его словам, в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".Глава ЛНР также высказал мнение, что подготовленные ЦРУ диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО. Он напомнил, что Киев, приняв закон о национальном сопротивлении, еще и легализовал обученных США диверсантов, а также наделил их правом использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, которое "Запад активно завозит на Украину".В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В многомиллиардных поставках также задействованы Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770242514.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сша, нато
07:19 31.01.2022 (обновлено: 07:39 31.01.2022)
 
Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

Глава ЛНР Пасечник: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее в ЛНР назвали тренировки сотрудниками ЦРУ украинских партизанских отрядов запоздалой попыткой подготовить для украинской армии мобилизационный резерв.
"Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведет еще с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР добавил, что под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники. "Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины… ", - отметил он.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
06:09
США "сломают зубы", пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник
Глава ЛНР уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только формально числится украинским, но на самом деле он и другие полигоны давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов".
При этом Пасечник усомнился, что эти инструкторы "будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров", так как "у них есть свои наниматели и свои задачи". По его словам, в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".
Глава ЛНР также высказал мнение, что подготовленные ЦРУ диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО. Он напомнил, что Киев, приняв закон о национальном сопротивлении, еще и легализовал обученных США диверсантов, а также наделил их правом использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, которое "Запад активно завозит на Украину".
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
Вчера, 20:01
Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами из-за России
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В многомиллиардных поставках также задействованы Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
03:02
Глава ЛНР заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс
 
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