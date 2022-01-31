https://ria.ru/20220131/tseny-1770304250.html

Эксперты оценили риски роста цен на продукты

Эксперты оценили риски роста цен на продукты - РИА Новости, 31.01.2022

Эксперты оценили риски роста цен на продукты

Ослабление курса рубля на фоне геополитики и волна "омикрона" могут ускорить рост цен на продовольствие в России, увеличивая издержки производителей и сетей,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:56

2022-01-31T13:56

2022-01-31T13:56

экономика

продукты

рубль

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ослабление курса рубля на фоне геополитики и волна "омикрона" могут ускорить рост цен на продовольствие в России, увеличивая издержки производителей и сетей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ритейлеры со своей стороны заявляют, что делают все возможное, чтобы сгладить этот эффект для розничных цен.Российский рубль в последнее время показывает высокую волатильность на фоне напряженной геополитической обстановки вокруг Украины, например на минувшей неделе курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. В понедельник днем доллар торговался вблизи 77,5 рубля. В предыдущий раз такой или выше уровень достаточно устойчиво наблюдался в марте и сентябре-октябре 2020 года, а до этого - в начале 2016 года."Ослабление рубля и рост курса валют вызывают рост издержек производителей - ведь валютная составляющая велика во многих категориях товаров, что в свою очередь может повлиять на динамику цен", - считает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов."АКОРТ отслеживает ситуацию с ценами на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе и на мировых рынках. Пандемия продолжает оказывать влияние на ценовые колебания, в первую очередь сказываясь на росте прямых затрат поставщиков и производителей", - сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).Сети со своей стороны стараются сгладить эффект для розничных цен. "В настоящий момент поставщики заявляют о повышении отпускных цен на свою продукцию, объясняя это ростом издержек из-за ряда факторов, в том числе динамики курса валют. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, из-за чего увеличение цены на полке происходит меньшими темпами", - сообщил представитель пресс-службы X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".Минсельхоз РФ также ранее отмечал, что высокие темпы роста цен на продукты – это мировой тренд последних лет, а стабилизирующие меры властей РФ делают его значительно менее выраженным. Вместе с тем в министерстве видят влияние на российских производителей пищевых продуктов удорожания упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости.В зоне рискаЛеонов говорит, что сложно назвать категории продуктов, которые никак бы не зависели от курса валют: в различной доле валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продуктов питания.Так, напрямую курс влияет на цену продукции, ввозимой из-за рубежа - в этом списке, например, чай, кофе, импортные фрукты и овощи. Помимо этого, продолжил он, современные предприятия пищевой промышленности работают на импортном оборудовании, используя сырье, упаковочные материалы и пищевые ингредиенты из разных стран. Зерновые, являющиеся сырьем для перерабатывающей промышленности и кормами для животноводства, являются биржевым товаром, поэтому внутренний рынок, пояснил эксперт, ориентируется в ценообразовании на международные котировки."Растениеводы в процессе производства используют импортный посевной материал, технику, средства защиты растений, поливные системы и так далее. Животноводы закупают оборудование, генетический материал, вакцины, кормовые добавки иностранного производства", - заметил Леонов.В свою очередь в АКОРТе назвали несколько факторов, влияющих через пандемию на ценовые колебания и сказывающихся в первую очередь на росте прямых затрат поставщиков и производителей.Там отметили, что, помимо проведения специальных акций и распродаж, ритейлеры продолжают работу с собственными издержками и не допускают резких скачков цен: как правило, даже значимое изменение цен поставщиков не перекладывается автоматически и в полном объеме на плечи потребителей, а максимально сглаживается сетями, подчеркнули в АКОРТе.Статистика и наценкиСогласно данным Росстата, в целом за 2021 год цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) выросли на 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году. Эксперты неоднократно указывали, что на динамику цен в последние два года сильно влияли, в частности, нарушение цепочек поставок в связи с пандемией и рост издержек на логистику, удорожание импортных составляющих в производстве из-за роста курса доллара, рост стоимости сырья и упаковки.С начала года по 21 января также заметен рост потребительских цен на отдельные виды наиболее востребованных населением продуктов: так, гречка с начала года подорожала в среднем на 1,89%, сахар-песок - на 1,84%, пастеризованное и стерилизованное питьевое молоко - на 1,03% и 1,41%, пшеничная мука - на 1,42%. В свою очередь, среди плодоовощной продукции наиболее заметно подорожали белокочанная капуста, морковь и помидоры - с начала года на 11,16%, 6,12% и на 10,59% соответственно.Торговые сети в результате переговоров с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в которых также участвовали представители Минпромторга РФ, снизили с августа прошлого года по конец января торговые наценки на девять процентных пунктов - до 13%, сообщил в пятницу в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава ФАС России Максим Шаскольский.Кроме того, в середине января стало известно, что крупнейшие российские ритейлеры по предложению ведомства ограничат наценки на социально значимые продукты: по информации ФАС России, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group согласились ограничить наценки на уровне 10%, а торговая сеть "Бристоль" – 10-15%.В то же время еще один из крупнейших российских ритейлеров - "Лента" - сообщил, что уже ограничивает торговую наценку на социально значимые товары 10%, а "Ашан" проинформировал, что на протяжении нескольких лет постоянно практикует применение минимальных наценок на социально значимые товары. В свою очередь торговая сеть "Верный" ограничила до 10% торговую наценку на 245 товаров первой необходимости.По данным университета Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире на начало 2022 года превысило 300 миллионов. Пандемия, продолжающаяся третий год, находится на критическом этапе, однако, как заявлял в начале прошлой недели гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, у мира есть инструменты завершить эту острую фазу.

https://ria.ru/20220131/minselkhoz-1770261875.html

https://ria.ru/20220131/zakonoproekt-1770280754.html

https://ria.ru/20220125/pivo-1769511872.html

https://ria.ru/20220129/tseny-1770088673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/prodovolstvie-1769229933.html

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экономика, продукты, рубль, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса