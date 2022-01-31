https://ria.ru/20220131/tseny-1770280211.html

Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты

Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты - РИА Новости, 31.01.2022

Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональным чиновникам проработать новые механизмы снижения цен на продукты питания, сообщает... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:11

2022-01-31T12:11

2022-01-31T12:11

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760443929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_050f763edce435fba89b3077966e23e0.jpg

БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональным чиновникам проработать новые механизмы снижения цен на продукты питания, сообщает облправительство.Рост цен в Белгородской области обсуждался в понедельник на оперативном совещании правительства региона."Рост цен – это вопрос, который на сегодняшний день больше всего волнует людей. Проект "Покупай белгородское" работает, но этого недостаточно. Необходимо увеличить доступность недорогих продуктов для тех категорий населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке. У нас есть возможность доводить до белгородцев с минимальными затратами хотя бы те продукты питания, которые мы сами и производим", - сказал губернатор Вячеслав Гладков.В Белгородской области с августа 2021 года реализуется социальный проект "Покупай белгородское". В перечень продуктов, которые реализуют на точках продаж по льготным ценам, входят лопатка свиная, фарш свиной, тушка куриная, яйцо куриное, хлеб "Дарницкий" и нарезной батон.Кроме того, в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание с руководством управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области и представителями торговых сетей. На нем обсуждалось предложение об ограничении ритейлерами наценок на продукты. Ограничение позволит сдержать цены и, в то же время, избежать дефицита наиболее востребованных продуктов питания.

https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html

https://ria.ru/20220118/sotssfera-1768440124.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, белгородская область, вячеслав гладков