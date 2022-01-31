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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220131/tseny-1770280211.html
Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты
Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты - РИА Новости, 31.01.2022
Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональным чиновникам проработать новые механизмы снижения цен на продукты питания, сообщает... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:11
2022-01-31T12:11
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональным чиновникам проработать новые механизмы снижения цен на продукты питания, сообщает облправительство.Рост цен в Белгородской области обсуждался в понедельник на оперативном совещании правительства региона."Рост цен – это вопрос, который на сегодняшний день больше всего волнует людей. Проект "Покупай белгородское" работает, но этого недостаточно. Необходимо увеличить доступность недорогих продуктов для тех категорий населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке. У нас есть возможность доводить до белгородцев с минимальными затратами хотя бы те продукты питания, которые мы сами и производим", - сказал губернатор Вячеслав Гладков.В Белгородской области с августа 2021 года реализуется социальный проект "Покупай белгородское". В перечень продуктов, которые реализуют на точках продаж по льготным ценам, входят лопатка свиная, фарш свиной, тушка куриная, яйцо куриное, хлеб "Дарницкий" и нарезной батон.Кроме того, в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание с руководством управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области и представителями торговых сетей. На нем обсуждалось предложение об ограничении ритейлерами наценок на продукты. Ограничение позволит сдержать цены и, в то же время, избежать дефицита наиболее востребованных продуктов питания.
https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html
https://ria.ru/20220118/sotssfera-1768440124.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
12:11 31.01.2022
 
Белгородский губернатор поручил принять меры для снижения цен на продукты

Губернатор Белгородской области Гладков поручил принять меры для снижения цен на продукты

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМорковь на прилавке
Морковь на прилавке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Морковь на прилавке
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональным чиновникам проработать новые механизмы снижения цен на продукты питания, сообщает облправительство.
Рост цен в Белгородской области обсуждался в понедельник на оперативном совещании правительства региона.
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"Рост цен – это вопрос, который на сегодняшний день больше всего волнует людей. Проект "Покупай белгородское" работает, но этого недостаточно. Необходимо увеличить доступность недорогих продуктов для тех категорий населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке. У нас есть возможность доводить до белгородцев с минимальными затратами хотя бы те продукты питания, которые мы сами и производим", - сказал губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области с августа 2021 года реализуется социальный проект "Покупай белгородское". В перечень продуктов, которые реализуют на точках продаж по льготным ценам, входят лопатка свиная, фарш свиной, тушка куриная, яйцо куриное, хлеб "Дарницкий" и нарезной батон.
Кроме того, в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание с руководством управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области и представителями торговых сетей. На нем обсуждалось предложение об ограничении ритейлерами наценок на продукты. Ограничение позволит сдержать цены и, в то же время, избежать дефицита наиболее востребованных продуктов питания.
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