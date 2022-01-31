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Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов
Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов - РИА Новости, 31.01.2022
Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов
Транспортную карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее другим странам, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:25
2022-01-31T11:09
общество
технологии
лондон
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транспортную карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее другим странам, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы, конечно, думаем о том, чтобы билетную систему нашу предлагать и в другие страны, но в первую очередь ориентированы на наши российские регионы, особенно Центральный федеральный округ, жители которого очень часто приезжают в Москву, в Московскую область", - сказал Ликсутов.По его словам, билетные системы Москвы и области полностью интегрированы. "И нам всегда приятно, когда руководители самых передовых регионов, российских городов внедряют эту нашу систему. На сегодняшний день это 14 регионов и городов в сумме", - отметил заммэра. Он также подчеркнул, что московскую билетную систему признавали самой инновационной в мире на различных международных конкурсах - последняя премия была в Лондоне в 2021 году.Транспортная карта "Тройка", объединившая в себе возможность проезда на всех видах транспорта, была запущена в Москве для удобства пассажиров в 2013 году. После запуска "Тройки" в 2013 году департамент транспорта сократил выпуск бумажных билетов в 6 раз.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220131/transport-1770259187.html
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Ликсутов: "Карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов"
Карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее и другим странам, рассказал РИА Новости Ликсутов.
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общество, технологии, лондон, москва, максим ликсутов
10:25 31.01.2022 (обновлено: 11:09 31.01.2022)
 
Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов

Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что "Тройку" внедрили 14 российских городов и регионов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транспортную карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее другим странам, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы, конечно, думаем о том, чтобы билетную систему нашу предлагать и в другие страны, но в первую очередь ориентированы на наши российские регионы, особенно Центральный федеральный округ, жители которого очень часто приезжают в Москву, в Московскую область", - сказал Ликсутов.
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По его словам, билетные системы Москвы и области полностью интегрированы. "И нам всегда приятно, когда руководители самых передовых регионов, российских городов внедряют эту нашу систему. На сегодняшний день это 14 регионов и городов в сумме", - отметил заммэра. Он также подчеркнул, что московскую билетную систему признавали самой инновационной в мире на различных международных конкурсах - последняя премия была в Лондоне в 2021 году.
Транспортная карта "Тройка", объединившая в себе возможность проезда на всех видах транспорта, была запущена в Москве для удобства пассажиров в 2013 году. После запуска "Тройки" в 2013 году департамент транспорта сократил выпуск бумажных билетов в 6 раз.
Читайте полный текст интервью >>
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ОбществоТехнологииЛондонМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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