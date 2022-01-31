https://ria.ru/20220131/troyka-1770262512.html

Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов

Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов - РИА Новости, 31.01.2022

Москва готова предлагать "Тройку" другим странам, заявил Ликсутов

Транспортную карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее другим странам, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:25

2022-01-31T10:25

2022-01-31T11:09

общество

технологии

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москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транспортную карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее другим странам, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы, конечно, думаем о том, чтобы билетную систему нашу предлагать и в другие страны, но в первую очередь ориентированы на наши российские регионы, особенно Центральный федеральный округ, жители которого очень часто приезжают в Москву, в Московскую область", - сказал Ликсутов.По его словам, билетные системы Москвы и области полностью интегрированы. "И нам всегда приятно, когда руководители самых передовых регионов, российских городов внедряют эту нашу систему. На сегодняшний день это 14 регионов и городов в сумме", - отметил заммэра. Он также подчеркнул, что московскую билетную систему признавали самой инновационной в мире на различных международных конкурсах - последняя премия была в Лондоне в 2021 году.Транспортная карта "Тройка", объединившая в себе возможность проезда на всех видах транспорта, была запущена в Москве для удобства пассажиров в 2013 году. После запуска "Тройки" в 2013 году департамент транспорта сократил выпуск бумажных билетов в 6 раз.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220131/transport-1770259187.html

https://ria.ru/20220131/liksutov-1770255414.html

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Ликсутов: "Карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов" Карту "Тройка" внедрили уже 14 российских городов и регионов, Москва готова предлагать ее и другим странам, рассказал РИА Новости Ликсутов. 2022-01-31T10:25 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, лондон, москва, максим ликсутов