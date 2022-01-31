https://ria.ru/20220131/treningi-1770241686.html
Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста
Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста - РИА Новости, 31.01.2022
Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста
Государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям, считает член бюро президиума... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T05:25
2022-01-31T05:25
2022-01-31T05:28
общество
виктор вексельберг
россия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям, считает член бюро президиума Российского еврейского конгресса Виктор Вексельберг."В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных...." - сказал РИА Новости бизнесмен, занимающий 20-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes (согласно данным журнала, состояние $9 млд на апрель 2021 года).По словам Вексельберга, к разного рода тренингам нужно относиться критично и "роль государства тут должна быть определяющей"."Я бы к тренингам относился более критично. Такую деятельность, наверное, нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям", - сказал собеседник агентства.
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общество, виктор вексельберг, россия
05:25 31.01.2022 (обновлено: 05:28 31.01.2022)
Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста
Виктор Вексельберг: государство должно контролировать "кошмарные" бизнес-тренинги