https://ria.ru/20220131/treningi-1770241686.html

Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста

Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста - РИА Новости, 31.01.2022

Виктор Вексельберг раскритиковал "кошмарные" тренинги личностного роста

Государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям, считает член бюро президиума... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T05:25

2022-01-31T05:25

2022-01-31T05:28

общество

виктор вексельберг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735413465_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_4173a0b68062fa71ee4bf72fcc3e4345.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям, считает член бюро президиума Российского еврейского конгресса Виктор Вексельберг."В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных...." - сказал РИА Новости бизнесмен, занимающий 20-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes (согласно данным журнала, состояние $9 млд на апрель 2021 года).По словам Вексельберга, к разного рода тренингам нужно относиться критично и "роль государства тут должна быть определяющей"."Я бы к тренингам относился более критично. Такую деятельность, наверное, нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220124/moshennik-1769240248.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, виктор вексельберг, россия