https://ria.ru/20220131/transport-1770259187.html

Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году

Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2022

Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году

Более 300 новых вагонов метро и 500 электробусов закупит Москва в этом году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:04

2022-01-31T10:04

2022-01-31T11:09

общество

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_207902b234460e712c6cdab06c349279.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 300 новых вагонов метро и 500 электробусов закупит Москва в этом году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В этом году мы ожидаем получить 336 вагонов метро. Пригородные железнодорожные перевозчики планируют приобрести около 400 вагонов. Мы купим около 450-500 новых электробусов и от 50 до 100 новых трамваев. Это все в этом году", - сказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210802/elektrobus-1743943991.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов , общественный транспорт