https://ria.ru/20220131/transport-1770259187.html
Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году
Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2022
Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году
Более 300 новых вагонов метро и 500 электробусов закупит Москва в этом году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:04
2022-01-31T10:04
2022-01-31T11:09
общество
московский метрополитен
москва
максим ликсутов
общественный транспорт
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 300 новых вагонов метро и 500 электробусов закупит Москва в этом году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В этом году мы ожидаем получить 336 вагонов метро. Пригородные железнодорожные перевозчики планируют приобрести около 400 вагонов. Мы купим около 450-500 новых электробусов и от 50 до 100 новых трамваев. Это все в этом году", - сказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>
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общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов , общественный транспорт
10:04 31.01.2022 (обновлено: 11:09 31.01.2022)
Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году
Заммэра Ликсутов: Москва в 2022 году купит 336 вагонов метро и 450-500 электробусов