https://ria.ru/20220131/telo-1770280905.html

В Ленинградской области завели дело после смерти девочки, жившей у няни

В Ленинградской области завели дело после смерти девочки, жившей у няни - РИА Новости, 31.01.2022

В Ленинградской области завели дело после смерти девочки, жившей у няни

Дело об оказании небезопасных услуг возбудили после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней в Ленинградской области, сообщается на... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:15

2022-01-31T12:15

2022-01-31T12:31

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбудили после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней в Ленинградской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.Тело маленького ребенка ранее было обнаружено в квартире в Ленинградской области. По предварительным данным, он несколько месяцев жил с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе, куда его передала мать, гражданка Узбекистана."В отношении женщины 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По данным СК, подозреваемая рассказала, что примерно 27 января ребенок стал плохо себя чувствовать, однако к врачам женщина не обратилась. Утром 30 января она обнаружила девочку в постели без признаков жизни, о чем рассказала матери ребенка, которая приехала и забрала тело с собой в город Мурино."Установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка. В настоящее время женщина задержана. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие преступлению.

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

https://ria.ru/20220115/telo-1767970631.html

https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html

ленинградская область

россия

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия