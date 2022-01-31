12:15 31.01.2022 (обновлено: 12:31 31.01.2022)
В Ленинградской области завели дело после смерти девочки, жившей у няни
СК завел дело после обнаружения тела ребенка, жившего с няней в Ленинградской области
Автомобиль Следственного комитета
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбудили после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней в Ленинградской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Тело маленького ребенка ранее было обнаружено в квартире в Ленинградской области. По предварительным данным, он несколько месяцев жил с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе, куда его передала мать, гражданка Узбекистана.
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"В отношении женщины 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным СК, подозреваемая рассказала, что примерно 27 января ребенок стал плохо себя чувствовать, однако к врачам женщина не обратилась. Утром 30 января она обнаружила девочку в постели без признаков жизни, о чем рассказала матери ребенка, которая приехала и забрала тело с собой в город Мурино.
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"Установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка. В настоящее время женщина задержана. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие преступлению.
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