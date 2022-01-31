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Названы страны-лидеры по дешевизне бензина в Европе
Названы страны-лидеры по дешевизне бензина в Европе - РИА Новости, 31.01.2022
Названы страны-лидеры по дешевизне бензина в Европе
Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T00:23
2022-01-31T02:25
экономика
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости*.Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине – менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции – 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).Сколько бензина можно купить на среднюю зарплатуРоссияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - 920 литров. Наша страна в этом рейтинге расположилась примерно посередине - на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку также попали Австрия, Великобритания и Дания.Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,4 раза меньше, чем в России.Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат мешает его доступности для населения. Кроме Украины в конце рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, россия
00:23 31.01.2022 (обновлено: 02:25 31.01.2022)
 
Названы страны-лидеры по дешевизне бензина в Европе

Бензин в России со средней ценой 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в Европе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль
Заправщик заправляет автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заправщик заправляет автомобиль
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости*.
Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
00:17Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.
Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине – менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции – 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.
Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).
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Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату

Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - 920 литров.
Россия опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию", - говорится в исследовании.
Наша страна в этом рейтинге расположилась примерно посередине - на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку также попали Австрия, Великобритания и Дания.
Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,4 раза меньше, чем в России.
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Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат мешает его доступности для населения. Кроме Украины в конце рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.
Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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