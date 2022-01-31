https://ria.ru/20220131/sputnik-1770300684.html

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру - РИА Новости, 31.01.2022

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру

Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:32

2022-01-31T13:32

2022-01-31T13:32

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика вакцины в Twitter."Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" было поставлено для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая Россию", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", вакцина "спутник м"