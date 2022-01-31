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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/sputnik-1770300684.html
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру - РИА Новости, 31.01.2022
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру
Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:32
2022-01-31T13:32
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика вакцины в Twitter."Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" было поставлено для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая Россию", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", вакцина "спутник м"
13:32 31.01.2022
 
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру, включая Россию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика вакцины в Twitter.
"Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" было поставлено для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая Россию", - говорится в сообщении.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля 2021, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Центр им. М. П. ЧумаковаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"Вакцина "Спутник М"
 
 
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