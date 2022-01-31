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Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру - РИА Новости, 31.01.2022
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру
Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:32
2022-01-31T13:32
2022-01-31T13:32
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 400 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, говорится в аккаунте разработчика вакцины в Twitter."Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" было поставлено для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая Россию", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", вакцина "спутник м"
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру, включая Россию