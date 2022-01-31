https://ria.ru/20220131/spbgu-1770335482.html
Малую планету в честь СПбГУ назовут "Альма Матер 1724"
Малую планету в честь СПбГУ назовут "Альма Матер 1724" - РИА Новости, 31.01.2022
Малую планету в честь СПбГУ назовут "Альма Матер 1724"
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета выбрали название "Альма Матер 1724" для малой планеты, которая получит имя в честь вуза, сообщили... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:27
2022-01-31T16:27
2022-01-31T16:39
наука
общество
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
навигатор абитуриента
университетская наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_21125b319caa8ebde5ff61b08c56ac3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета выбрали название "Альма Матер 1724" для малой планеты, которая получит имя в честь вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий, запланированных в рамках празднования 300-летия СПбГУ в 2024 году. При помощи Института прикладной астрономии РАН найдена малая планета, которую предложено назвать в честь университета. Коллегия почетных профессоров СПбГУ выбрала два варианта названия, окончательное решение принималось с участием студентов, выпускников и сотрудников вуза."Универсанты выбрали название для планеты в честь СПбГУ — "Альма Матер 1724", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Как объяснили в пресс-службе, "идея названия "Альма Матер 1724" была продиктована тем, что слова "альма-матер" издавна ассоциируются с понятием "университет", а цифры указывают на год основания СПбГУ"."Санкт-Петербургский государственный университет гордится своими студентами, сотрудниками, выпускниками. Вклад универсантов в образование, науку, культуру, в развитие нашей страны сложно переоценить. Для нас было важно, чтобы все универсанты могли участвовать в принятии решения, которое увековечит на космическом уровне имя нашей alma mater", - приводит пресс-служба слова ректора СПбГУ Николая Кропачева.
https://ria.ru/20220117/spbgu-1767517806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_df999ad378a1b7b78cae77be5322682f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости.
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета
выбрали название "Альма Матер 1724" для малой планеты, которая получит имя в честь вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий, запланированных в рамках празднования 300-летия СПбГУ в 2024 году. При помощи Института прикладной астрономии РАН найдена малая планета, которую предложено назвать в честь университета. Коллегия почетных профессоров СПбГУ выбрала два варианта названия, окончательное решение принималось с участием студентов, выпускников и сотрудников вуза.
"Универсанты выбрали название для планеты в честь СПбГУ — "Альма Матер 1724", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Как объяснили в пресс-службе, "идея названия "Альма Матер 1724" была продиктована тем, что слова "альма-матер" издавна ассоциируются с понятием "университет", а цифры указывают на год основания СПбГУ".
"Санкт-Петербургский государственный университет гордится своими студентами, сотрудниками, выпускниками. Вклад универсантов в образование, науку, культуру, в развитие нашей страны сложно переоценить. Для нас было важно, чтобы все универсанты могли участвовать в принятии решения, которое увековечит на космическом уровне имя нашей alma mater", - приводит пресс-служба слова ректора СПбГУ Николая Кропачева.