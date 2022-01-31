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Ликсутов назвал цель снижения нештрафуемого порога скорости
Ликсутов назвал цель снижения нештрафуемого порога скорости - РИА Новости, 31.01.2022
Ликсутов назвал цель снижения нештрафуемого порога скорости
Снижение нештрафуемого порога скорости — вопрос сокращения смертности на дорогах, а не количества штрафов, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:52
2022-01-31T10:52
2022-01-31T12:27
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога скорости — вопрос сокращения смертности на дорогах, а не количества штрафов, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Я уверен, как и эксперты федерального уровня, которых мы привлекали к этой работе, что снижение нештрафуемого порога — это не вопрос количества штрафов, это действительно существенным образом отразится на снижении смертности на дорогах города", — сказал он.По словам чиновника, Россия осталась, наверное, единственной страной в мире, где порог скорости — плюс 20 километров в час, притом что все приборы, камеры фотовидеофиксации настроены на три-четыре километра в час.Ликсутов напомнил, что существует точка зрения — эта мера приведет к увеличению количества штрафов, — и отметил, что власти не ставят перед собой такой цели."Я могу совершенно точно сказать, что для нас будет успехом, если камеры не будут выписывать штрафов вообще. Это значит, что мы добились того, что нарушений меньше, соответственно, аварий меньше, и от этого движение в городе будет только лучше", — отметил заммэра.Он добавил, что Москва находится в контакте по этому вопросу с правительством.Превышение порога допустимой скорости на 20 километров в час сейчас не облагается штрафом. Изменение норматива обсуждается.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210618/volodin-1737597237.html
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общество, москва, максим ликсутов , россия
10:52 31.01.2022 (обновлено: 12:27 31.01.2022)
Ликсутов назвал цель снижения нештрафуемого порога скорости
Заммэра Москвы Ликсутов: нештрафуемый порог скорости снижается для уменьшения смертности
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога скорости — вопрос сокращения смертности на дорогах, а не количества штрафов, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Я уверен, как и эксперты федерального уровня, которых мы привлекали к этой работе, что снижение нештрафуемого порога — это не вопрос количества штрафов, это действительно существенным образом отразится на снижении смертности на дорогах города", — сказал он.
По словам чиновника, Россия осталась, наверное, единственной страной в мире, где порог скорости — плюс 20 километров в час, притом что все приборы, камеры фотовидеофиксации настроены на три-четыре километра в час.
Ликсутов
напомнил, что существует точка зрения — эта мера приведет к увеличению количества штрафов, — и отметил, что власти не ставят перед собой такой цели.
"Я могу совершенно точно сказать, что для нас будет успехом, если камеры не будут выписывать штрафов вообще. Это значит, что мы добились того, что нарушений меньше, соответственно, аварий меньше, и от этого движение в городе будет только лучше", — отметил заммэра.
Он добавил, что Москва находится в контакте по этому вопросу с правительством.
Превышение порога допустимой скорости на 20 километров в час сейчас не облагается штрафом. Изменение норматива обсуждается.