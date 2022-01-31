https://ria.ru/20220131/skorost-1770239615.html

Заммэра Москвы заявил о важности снижения скоростного порога на дорогах

Заммэра Москвы заявил о важности снижения скоростного порога на дорогах - РИА Новости, 31.01.2022

Заммэра Москвы заявил о важности снижения скоростного порога на дорогах

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП на столичных дорогах на 10%, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:46

2022-01-31T03:46

2022-01-31T07:37

общество

москва

максим ликсутов

авто

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП на столичных дорогах на 10%, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В конце прошлого года Ликсутов сообщил, что столичные власти предложили правительству снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час.Вне города, как отметил Ликсутов, этот порог может остаться прежним. "Хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер, но все-таки в городах аварий намного больше", — добавил он.Нештрафуемый порог превышения скорости — 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. Дискуссия вокруг его снижения ведется уже не первый год. Политики и эксперты отмечали, что подобная мера должна быть тщательна проработана и способствовать снижению смертности на дорогах. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также допускал, что это может привести к коррупционным проявлениям и ошибкам при определении превышения скорости.

https://ria.ru/20220123/moskva-1769129730.html

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общество, москва, максим ликсутов , авто