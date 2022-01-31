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Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления
Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления - РИА Новости, 31.01.2022
Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления
Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:11
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распространение коронавируса
общество
ботсвана
юар
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.В статье отмечается, что новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако есть два необычных признака, которые иногда сохраняются у человека после заражения — это боль в спине и головокружение.По словам врача Энн Мэри, неприятные ощущения в пояснице возникают у пациентов с "омикроном" гораздо чаще и приносят больше страданий, чем у заболевших вариантом "дельта". Новая мутация, уточнила медик, сопровождается сильной миалгией (болью в мышцах — Прим. ред.).Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
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общество, ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19
20:11 31.01.2022 (обновлено: 23:18 31.01.2022)
 
Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления

Британская Express назвала два необычных симптома омикрона, остающихся после выздоровления

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
3D-модель коронавируса. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.
В статье отмечается, что новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако есть два необычных признака, которые иногда сохраняются у человека после заражения — это боль в спине и головокружение.
По словам врача Энн Мэри, неприятные ощущения в пояснице возникают у пациентов с "омикроном" гораздо чаще и приносят больше страданий, чем у заболевших вариантом "дельта". Новая мутация, уточнила медик, сопровождается сильной миалгией (болью в мышцах — Прим. ред.).
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
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Распространение коронавирусаОбществоБотсванаЮАРРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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