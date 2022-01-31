Эксперт отреагировал на угрозы санкций против России со стороны Британии
Глава РСМД Кортунов назвал угрозы санкций со стороны Британии ходом в дипломатической игре
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Угрозы санкций против российских энергетических компаний со стороны Великобритании являются очередным ходом в дипломатической игре Москвы и Лондона, считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января. Новые британские санкции могут также затронуть активы российских энергетических компаний.
"Я бы не переоценивал значение этих угроз, скорее, они являются очередным ходом в дипломатической игре, которая ведется между Москвой и Лондоном. Большинство этих проектов санкций являются своего рода демонстрациями устрашений: британцы, американцы и Евросоюз пытаются сдержать то, что они считают, весьма вероятно, агрессией против Украины и в общем живописуют те последствия, к которым такая российская акция может привести", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, среди возможных санкций, которые могут рассматриваться - санкции против российского энергетического сектора, поскольку они являются одними из наиболее чувствительных для экономики.
"Однако сейчас говорить о том, что они будут буквально введены в превентивном порядке, мне кажется, было бы неправильным. Тем более что британская дипломатия одновременно пытается начать диалог. Как минимум было бы странно параллельно с предстоящими визитами главы МИД и Минобороны в Москву вводить санкции, причем в отношении акций, которые Россия только теоретически может предпринять", - подчеркнул эксперт.
Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
А приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.