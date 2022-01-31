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В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Джонсоном
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Джонсоном - РИА Новости, 31.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Джонсоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор российского лидера Владимира Путина с премьером... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:04
2022-01-31T13:04
2022-01-31T13:04
политика
владимир путин
дмитрий песков
борис джонсон
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор российского лидера Владимира Путина с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил, что в свое время все будут проинформированы."Президент начинает неделю с достаточно обычного рабочего дня. Работает он сегодня в Кремле. Сегодня день рабочих встреч. Вечером будет международный телефонный разговор, где-то ближе к 9 вечера мы вас проинформируем об основных темах, которые будут фигурировать. Не будем забегать вперед", - сказал он.На вопрос о том, идет ли речь о переговорах с Джонсоном, Песков отвечать не стал, пояснив, что информация о телефонном разговоре будет сообщена своевременно.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, борис джонсон, россия
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Джонсоном
Пресс-секретарь Песков пообещал проинформировать, состоится ли разговор Путина с Джонсоном