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Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты
Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты - РИА Новости, 31.01.2022
Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты
Международные проекты в сфере науки и высшего образования, в которых участвует Россия, в 2021 году были обеспечены финансовой поддержкой в размере почти 1... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:19
2022-01-31T12:19
политика
экономика
общество
наука
азия
евросоюз
российская академия наук
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Международные проекты в сфере науки и высшего образования, в которых участвует Россия, в 2021 году были обеспечены финансовой поддержкой в размере почти 1 миллиарда рублей в рамках государственной программы научно-технологического развития, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Россия участвует в 115 международных научных проектах: 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 – со странами СНГ, 16 – со странами Азии и другими государствами. На их реализацию в рамках государственной программы научно-технологического развития в 2021 году было направлено свыше 950 миллионов рублей", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Эти проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса, добавил он."Они позволяют развивать инновационную деятельность и готовить высококвалифицированные кадры как для международной научной кооперации, так и для прорывного высокотехнологичного развития России в целом", – пояснил вице-премьер.Как отмечает пресс-служба вице-премьера, одним из наиболее важных направлений является взаимодействие российских учёных и ЦЕРН. В основных экспериментах Европейской организации по ядерным исследованиям принимают участие 700 российских ученых и специалистов из 20 научно-исследовательских организаций и вузов.Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук совместно с Университетом Отто фон Герике в Магдебурге и Университетской клиникой Цюриха работают над проектом идентификации фармакологических мишеней и разработки потенциальных лекарств для терапии рака печени.Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук совместно с Женевским, Амстердамским и Лёвенским католическими университетами выполняют проект по исследованию терапии острого ишемического инсульта. Его результаты, как ожидается, позволят сократить количество тестов на животных, снизить затраты на разработку и уменьшить время вывода на рынок новых медицинских продуктов.В рамках международных проектов по развитию Арктики проводятся экспедиции научно-исследовательских судов. Также Московский физико-технический институт при поддержке Минобрнауки России реализует проект по строительству международной арктической станции "Снежинка". Она представляет собой исследовательскую инфраструктуру для инженеров и разработчиков новых технологий для человека в Арктике, а также образовательную платформу для студентов вузов и школьников. Проект был инициирован Россией в конце 2019 года и поддержан всеми арктическими странами, сейчас по нему ведутся проектно-изыскательные работы.
https://ria.ru/20220126/onkozabolevaniya-1769603352.html
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политика, экономика, общество, наука, азия, евросоюз, российская академия наук, московский физико-технический институт, европейская организация по ядерным исследованиям, дмитрий чернышенко, россия
12:19 31.01.2022
 
Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты

Чернышенко: Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты в 2021 году

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Международные проекты в сфере науки и высшего образования, в которых участвует Россия, в 2021 году были обеспечены финансовой поддержкой в размере почти 1 миллиарда рублей в рамках государственной программы научно-технологического развития, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Россия участвует в 115 международных научных проектах: 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 – со странами СНГ, 16 – со странами Азии и другими государствами. На их реализацию в рамках государственной программы научно-технологического развития в 2021 году было направлено свыше 950 миллионов рублей", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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Эти проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса, добавил он.
"Они позволяют развивать инновационную деятельность и готовить высококвалифицированные кадры как для международной научной кооперации, так и для прорывного высокотехнологичного развития России в целом", – пояснил вице-премьер.
Как отмечает пресс-служба вице-премьера, одним из наиболее важных направлений является взаимодействие российских учёных и ЦЕРН. В основных экспериментах Европейской организации по ядерным исследованиям принимают участие 700 российских ученых и специалистов из 20 научно-исследовательских организаций и вузов.
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Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук совместно с Университетом Отто фон Герике в Магдебурге и Университетской клиникой Цюриха работают над проектом идентификации фармакологических мишеней и разработки потенциальных лекарств для терапии рака печени.
Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук совместно с Женевским, Амстердамским и Лёвенским католическими университетами выполняют проект по исследованию терапии острого ишемического инсульта. Его результаты, как ожидается, позволят сократить количество тестов на животных, снизить затраты на разработку и уменьшить время вывода на рынок новых медицинских продуктов.
В рамках международных проектов по развитию Арктики проводятся экспедиции научно-исследовательских судов. Также Московский физико-технический институт при поддержке Минобрнауки России реализует проект по строительству международной арктической станции "Снежинка". Она представляет собой исследовательскую инфраструктуру для инженеров и разработчиков новых технологий для человека в Арктике, а также образовательную платформу для студентов вузов и школьников. Проект был инициирован Россией в конце 2019 года и поддержан всеми арктическими странами, сейчас по нему ведутся проектно-изыскательные работы.
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