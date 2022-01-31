Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты
Чернышенко: Россия направила миллиард рублей на международные научные проекты в 2021 году
Ученый во время работы в лаборатории
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Международные проекты в сфере науки и высшего образования, в которых участвует Россия, в 2021 году были обеспечены финансовой поддержкой в размере почти 1 миллиарда рублей в рамках государственной программы научно-технологического развития, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Россия участвует в 115 международных научных проектах: 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 – со странами СНГ, 16 – со странами Азии и другими государствами. На их реализацию в рамках государственной программы научно-технологического развития в 2021 году было направлено свыше 950 миллионов рублей", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Эти проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса, добавил он.
"Они позволяют развивать инновационную деятельность и готовить высококвалифицированные кадры как для международной научной кооперации, так и для прорывного высокотехнологичного развития России в целом", – пояснил вице-премьер.
Как отмечает пресс-служба вице-премьера, одним из наиболее важных направлений является взаимодействие российских учёных и ЦЕРН. В основных экспериментах Европейской организации по ядерным исследованиям принимают участие 700 российских ученых и специалистов из 20 научно-исследовательских организаций и вузов.
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