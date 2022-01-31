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Немцы раскусили Джонсона, строящего козни против России

Немцы раскусили "четкое послание" Джонсона России - РИА Новости, 31.01.2022

Немцы раскусили Джонсона, строящего козни против России

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный планам Великобритании удвоить контингент войск в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T05:05

2022-01-31T05:05

2022-01-31T05:06

в мире

украина

великобритания

дмитрий песков

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сергей лавров

борис джонсон

восточная европа

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный планам Великобритании удвоить контингент войск в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.Как заявили ранее в пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброски оружия. По утверждению Джонсона, это будет "четким посланием" России.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Является ли Борис Джонсон храбрым полководцем? Не знаю. Я знаю одно: ему нужно отвлечься от Partygate (скандала вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра во время локдауна. – прим. ред.)", - заявил пользователь Celestine."Борис "Отвлечение внимания" Джонсон. Когда у вас кризисы дома, внешние кризисы как нельзя кстати", - заметил Betanasus."Украина Джонсону абсолютно безразлична. Однако поскольку его партия и население все более озабочены тем, что он лжет и является коррумпированным, необходимо напустить какую-нибудь дымовую завесу", - указал Grumpy3591."Скандальный клоун Джонсон с его мерзкими попытками отвлечь внимание хуже любой войны", - написала Renate."Чисто символическая политика", - выразил мнение drepeter.""Джонсон хочет удвоить количество британских солдат в Восточной Европе" - это даже близко не уменьшит вдвое его проблемы дома", - добавил Anaco.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220130/britaniya-1770225851.html

https://ria.ru/20220129/dzhonson-1770050493.html

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россия

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в мире, украина, великобритания, дмитрий песков, нато, сергей лавров, борис джонсон, восточная европа, россия