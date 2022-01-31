https://ria.ru/20220131/poisk-1770241277.html
Отряд кораблей Севфлота на учениях отработал поиск подводной лодки
Отряд кораблей Севфлота на учениях отработал поиск подводной лодки - РИА Новости, 31.01.2022
Отряд кораблей Севфлота на учениях отработал поиск подводной лодки
Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", в рамках учений с... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T05:06
2022-01-31T05:06
2022-01-31T05:06
безопасность
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой отработал поиск подводной лодки в Норвежском море, сообщили в пресс-службе Северного флота."Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал флота Касатонов", с использованием противолодочного вертолета осуществили поиск подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что моряки отрабатывали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М. Вертолет взлетел с борта "Фрегата" и провел визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск подводных лодок.Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова проходит в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов. Военные моряки отрабатывают совместные с ВКС действия по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего в маневрах участвуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769621220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вмф рф, норвежское море, россия
Отряд кораблей Севфлота на учениях отработал поиск подводной лодки
Отряд кораблей Севфлота на учениях отработал поиск подводной лодки в Норвежском море
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой отработал поиск подводной лодки в Норвежском море, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал флота Касатонов", с использованием противолодочного вертолета осуществили поиск подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что моряки отрабатывали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М
. Вертолет взлетел с борта "Фрегата" и провел визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск подводных лодок.
Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ России
Николая Евменова проходит в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов. Военные моряки отрабатывают совместные с ВКС
действия по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации
с морских и океанских направлений.
Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего в маневрах участвуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.