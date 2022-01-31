Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/podzhog-1770309914.html
Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее
Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее - РИА Новости, 31.01.2022
Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее
Житель Марий Эл в ходе ссоры запер в квартире трех женщин и устроил поджог, женщины спасены, мужчина задержан, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:21
2022-01-31T14:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Житель Марий Эл в ходе ссоры запер в квартире трех женщин и устроил поджог, женщины спасены, мужчина задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 26 января в квартире дома в Куженерском районе возникла ссора между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его сожительницей, а также ее совершеннолетней дочерью и соседкой. Высказав угрозы убийством, мужчина бросил в спальню, где находились женщины, две зажженные газеты, закрыл и заблокировал с помощью палки дверь. После чего поджег прихожую, запер дверь и покинул квартиру. Сожительнице и соседке удалось покинуть расположенную на втором этаже квартиру через окно. Девушку спасли пожарные.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). "Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, жилье, россия
14:21 31.01.2022
 
Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее

Житель Марий Эл, поссорившись с тремя знакомыми женщинами, запер их в квартире и поджег

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Житель Марий Эл в ходе ссоры запер в квартире трех женщин и устроил поджог, женщины спасены, мужчина задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 26 января в квартире дома в Куженерском районе возникла ссора между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его сожительницей, а также ее совершеннолетней дочерью и соседкой. Высказав угрозы убийством, мужчина бросил в спальню, где находились женщины, две зажженные газеты, закрыл и заблокировал с помощью палки дверь. После чего поджег прихожую, запер дверь и покинул квартиру. Сожительнице и соседке удалось покинуть расположенную на втором этаже квартиру через окно. Девушку спасли пожарные.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). "Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 11:55
Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Лента новостейМолния
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины