https://ria.ru/20220131/podzhog-1770309914.html

Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее

Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее - РИА Новости, 31.01.2022

Житель Марий Эл запер трех женщин в квартире и поджег ее

Житель Марий Эл в ходе ссоры запер в квартире трех женщин и устроил поджог, женщины спасены, мужчина задержан, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:21

2022-01-31T14:21

2022-01-31T14:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

жилье

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Житель Марий Эл в ходе ссоры запер в квартире трех женщин и устроил поджог, женщины спасены, мужчина задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 26 января в квартире дома в Куженерском районе возникла ссора между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его сожительницей, а также ее совершеннолетней дочерью и соседкой. Высказав угрозы убийством, мужчина бросил в спальню, где находились женщины, две зажженные газеты, закрыл и заблокировал с помощью палки дверь. После чего поджег прихожую, запер дверь и покинул квартиру. Сожительнице и соседке удалось покинуть расположенную на втором этаже квартиру через окно. Девушку спасли пожарные.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). "Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, жилье, россия