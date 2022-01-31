https://ria.ru/20220131/peregovory-1770377432.html

Джонсон заявил, что переговорит с Путиным, как только сможет

Джонсон заявил, что переговорит с Путиным, как только сможет - РИА Новости, 31.01.2022

Джонсон заявил, что переговорит с Путиным, как только сможет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон постарается позвонить президенту России Владимиру Путину, когда появится такая возможность. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:16

2022-01-31T20:16

2022-01-31T21:54

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ЛОНДОН, 31 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон постарается позвонить президенту России Владимиру Путину, когда появится такая возможность."Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу", — заявил Джонсон.Так глава парламента прокомментировал сообщения СМИ о том, что переговоры с российским лидером могут быть отменены на фоне публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.Сообщения о празднествах появились еще в декабре 2020 года. Однако за последние дни скандал набрал обороты. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года. Джонсон заявил, что считал его рабочим, однако оппозиция потребовала его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви.

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в мире, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия