https://ria.ru/20220131/pekin-1770300329.html

У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле

У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле - РИА Новости, 31.01.2022

У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:30

2022-01-31T13:30

2022-01-31T14:15

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч."Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю, никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли короткая беседа Путина с Токаевым."Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро. Мы надеемся на это. Да, мы тоже рассчитываем, что визит может пройти именно в феврале", - ответил Песков на вопрос о сроках визита Токаева в Москву.

https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html

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в мире, казахстан, китай, пекин, москва, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, россия