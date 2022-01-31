https://ria.ru/20220131/pekin-1770300329.html
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле - РИА Новости, 31.01.2022
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:30
2022-01-31T13:30
2022-01-31T14:15
в мире
казахстан
китай
пекин
москва
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732942785_434:352:2833:1701_1920x0_80_0_0_d8158671dae703e497ebad8aa9215aae.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч."Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю, никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли короткая беседа Путина с Токаевым."Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро. Мы надеемся на это. Да, мы тоже рассчитываем, что визит может пройти именно в феврале", - ответил Песков на вопрос о сроках визита Токаева в Москву.
https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html
казахстан
китай
пекин
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732942785_502:176:2833:1924_1920x0_80_0_0_ac557a11f38810fb40e395a01a281588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, китай, пекин, москва, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, россия
13:30 31.01.2022 (обновлено: 14:15 31.01.2022)
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует встреч с зарубежными лидерами на Олимпиаде