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У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле - РИА Новости, 31.01.2022
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:30
2022-01-31T14:15
в мире
казахстан
китай
пекин
москва
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч."Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю, никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли короткая беседа Путина с Токаевым."Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро. Мы надеемся на это. Да, мы тоже рассчитываем, что визит может пройти именно в феврале", - ответил Песков на вопрос о сроках визита Токаева в Москву.
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в мире, казахстан, китай, пекин, москва, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, россия
13:30 31.01.2022 (обновлено: 14:15 31.01.2022)
 
У Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует встреч с зарубежными лидерами на Олимпиаде

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Пекине не планируется двухсторонних встреч.
"Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной. Еще раз повторяю, никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли короткая беседа Путина с Токаевым.
"Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро. Мы надеемся на это. Да, мы тоже рассчитываем, что визит может пройти именно в феврале", - ответил Песков на вопрос о сроках визита Токаева в Москву.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:29
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
 
В миреКазахстанКитайПекинМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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