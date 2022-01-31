03:18 31.01.2022 (обновлено: 03:23 31.01.2022)
Глава ЛНР: поставленное Киеву западное оружие появляется в зоне конфликта
Глава ЛНР Пасечник: поставленное Киеву западное оружие появляется в зоне конфликта
© REUTERS / Gleb GaranichПартия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Поставленное Киеву западное оружие "уже через день-два" появляется в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
"Вы видите, что страны Запада ежедневно перебрасывают в Киев десятки тонн современного вооружения. Для всего остального мира это подается как помощь Киеву для обороны от "российской агрессии", но по факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса. Уже через день-два привезенное вооружение появляется в зоне конфликта и может быть использовано в нашей гражданской войне Киева против народа Донбасса", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что хочет спросить у налогоплательщиков и рядовых граждан США, Великобритании, Канады и прочих партнеров Киева, знают ли они, что за их деньги поставляется вооружение "не для борьбы со страшным "российским агрессором", который ни на кого не нападает, а дается в руки боевикам украинского режима, чтобы убивать мирных жителей ЛНР и ДНР?"
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.