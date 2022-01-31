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Глава ЛНР: поставленное Киеву западное оружие появляется в зоне конфликта

Глава ЛНР: поставленное Киеву западное оружие появляется в зоне конфликта - РИА Новости, 31.01.2022

Глава ЛНР: поставленное Киеву западное оружие появляется в зоне конфликта

Поставленное Киеву западное оружие "уже через день-два" появляется в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:18

2022-01-31T03:18

2022-01-31T03:23

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Поставленное Киеву западное оружие "уже через день-два" появляется в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Ранее глава ЛНР заявил, что украинские силовики стягивают в Донбасс вооружение и технику, скрывая это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.Глава ЛНР подчеркнул, что хочет спросить у налогоплательщиков и рядовых граждан США, Великобритании, Канады и прочих партнеров Киева, знают ли они, что за их деньги поставляется вооружение "не для борьбы со страшным "российским агрессором", который ни на кого не нападает, а дается в руки боевикам украинского режима, чтобы убивать мирных жителей ЛНР и ДНР?"Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770155406.html

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в мире, украина, луганская народная республика, сша