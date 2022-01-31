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Следом выдадут копья? Украинцев "вооружили" для борьбы с Россией
Экс-депутату Рады вручили деревянный автомат для борьбы с Россией - РИА Новости, 31.01.2022
Следом выдадут копья? Украинцев "вооружили" для борьбы с Россией
Экс-депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву, записавшемуся в добровольческие формирования территориальной обороны, вручили фанерный автомат. Об этом он... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T02:08
2022-01-31T02:09
в мире
украина
егор соболев
ситуация на украине
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву, записавшемуся в добровольческие формирования территориальной обороны, вручили фанерный автомат. Об этом он сам сообщил в беседе с изданием "Новое время".В середине января в Сети появились снимки, на которых резервисты из отрядов местной самообороны проводят тренировки с деревянным оружием.Бывший парламентарий рассказал, как происходят тренировки формирований. Отрабатываются, в частности, тактика пехоты в малых группах, то есть засады, контрзасады, патрулирование, блокпосты. Иногда проходят учебные стрельбы.При этом Соболев отметил, что добровольцам запрещено иметь при себе оружие не в военное время. "У нас на тренировке, смешно сказать, фанерные автоматы, помогающие понять тактику во время передвижения", - посетовал он.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь. Президент Украины Владимир Зеленский 1 января своим указом назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВС Украины.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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в мире, украина, егор соболев, ситуация на украине
02:08 31.01.2022 (обновлено: 02:09 31.01.2022)
 
Экс-депутату Рады вручили деревянный автомат для борьбы с Россией

Экс-депутату Рады Соболеву выдали в отряде территориальной обороны деревянный автомат

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военные учения
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву, записавшемуся в добровольческие формирования территориальной обороны, вручили фанерный автомат. Об этом он сам сообщил в беседе с изданием "Новое время".
В середине января в Сети появились снимки, на которых резервисты из отрядов местной самообороны проводят тренировки с деревянным оружием.
Бывший парламентарий рассказал, как происходят тренировки формирований. Отрабатываются, в частности, тактика пехоты в малых группах, то есть засады, контрзасады, патрулирование, блокпосты. Иногда проходят учебные стрельбы.
При этом Соболев отметил, что добровольцам запрещено иметь при себе оружие не в военное время. "У нас на тренировке, смешно сказать, фанерные автоматы, помогающие понять тактику во время передвижения", - посетовал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 09:42
Британцы высмеяли украинских военных за деревянные автоматы
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь. Президент Украины Владимир Зеленский 1 января своим указом назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВС Украины.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
 
В миреУкраинаЕгор СоболевСитуация на Украине
 
 
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