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Следом выдадут копья? Украинцев "вооружили" для борьбы с Россией

Экс-депутату Рады вручили деревянный автомат для борьбы с Россией - РИА Новости, 31.01.2022

Следом выдадут копья? Украинцев "вооружили" для борьбы с Россией

Экс-депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву, записавшемуся в добровольческие формирования территориальной обороны, вручили фанерный автомат. Об этом он... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T02:08

2022-01-31T02:08

2022-01-31T02:09

в мире

украина

егор соболев

ситуация на украине

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву, записавшемуся в добровольческие формирования территориальной обороны, вручили фанерный автомат. Об этом он сам сообщил в беседе с изданием "Новое время".В середине января в Сети появились снимки, на которых резервисты из отрядов местной самообороны проводят тренировки с деревянным оружием.Бывший парламентарий рассказал, как происходят тренировки формирований. Отрабатываются, в частности, тактика пехоты в малых группах, то есть засады, контрзасады, патрулирование, блокпосты. Иногда проходят учебные стрельбы.При этом Соболев отметил, что добровольцам запрещено иметь при себе оружие не в военное время. "У нас на тренировке, смешно сказать, фанерные автоматы, помогающие понять тактику во время передвижения", - посетовал он.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь. Президент Украины Владимир Зеленский 1 января своим указом назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВС Украины.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220118/britantsy-1768308666.html

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в мире, украина, егор соболев, ситуация на украине