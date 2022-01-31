https://ria.ru/20220131/oplata-1770245460.html

Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы

Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы - РИА Новости, 31.01.2022

Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы

Face Pay может появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте Москвы в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T07:16

2022-01-31T07:16

2022-01-31T07:16

общество

москва

максим ликсутов

московские центральные диаметры (мцд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7878df9ca62569330757fa6477ee80b3.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Face Pay может появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте Москвы в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то её элементы будут в наземном городском транспорте", - сказал Ликсутов.В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом - и деньги за проезд списываются автоматически.

https://ria.ru/20220131/karta-1770243169.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, максим ликсутов , московские центральные диаметры (мцд)