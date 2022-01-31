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Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы
Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы - РИА Новости, 31.01.2022
Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы
Face Pay может появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте Москвы в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T07:16
2022-01-31T07:16
2022-01-31T07:16
общество
москва
максим ликсутов
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Face Pay может появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте Москвы в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то её элементы будут в наземном городском транспорте", - сказал Ликсутов.В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом - и деньги за проезд списываются автоматически.
https://ria.ru/20220131/karta-1770243169.html
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общество, москва, максим ликсутов , московские центральные диаметры (мцд)
Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы
Заммэра Ликсутов: Face Pay планируют запустить в наземном транспорте Москвы в 2023 году