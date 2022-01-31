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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html
Стало известно о непоправимом последствии "омикрона"
Врач предупредил о непоправимом последствии "омикрона" - РИА Новости, 31.01.2022
Стало известно о непоправимом последствии "омикрона"
Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:56
2022-01-31T16:13
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.По словам специалиста, такой вариант развития событий возможен, если инфекция достигнет гортаноглотки: тогда пострадает слизистая оболочка, а голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть."Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — объяснил Зайцев.Он предупредил, что остерегаться "омикрона" больше всего нужно людям с врожденной предрасположенностью к проблемам с горлом. Также в зоне риска те, у кого были удалены миндалины, поскольку после этого защищенность глотки от инфекций снижается, подытожил медик.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Новый вариант выявили как минимум в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/omikron-1770272358.html
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ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:56 31.01.2022 (обновлено: 16:13 31.01.2022)
 
Врач предупредил о непоправимом последствии "омикрона"

Врач Зайцев: "омикрон" может нанести необратимый урон голосовому аппарату

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с больным горлом
Мужчина с больным горлом - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Мужчина с больным горлом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
По словам специалиста, такой вариант развития событий возможен, если инфекция достигнет гортаноглотки: тогда пострадает слизистая оболочка, а голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть.
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"Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — объяснил Зайцев.
Он предупредил, что остерегаться "омикрона" больше всего нужно людям с врожденной предрасположенностью к проблемам с горлом. Также в зоне риска те, у кого были удалены миндалины, поскольку после этого защищенность глотки от инфекций снижается, подытожил медик.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Новый вариант выявили как минимум в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
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