https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html

Стало известно о непоправимом последствии "омикрона"

Врач предупредил о непоправимом последствии "омикрона" - РИА Новости, 31.01.2022

Стало известно о непоправимом последствии "омикрона"

Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:56

2022-01-31T15:56

2022-01-31T16:13

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.По словам специалиста, такой вариант развития событий возможен, если инфекция достигнет гортаноглотки: тогда пострадает слизистая оболочка, а голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть."Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — объяснил Зайцев.Он предупредил, что остерегаться "омикрона" больше всего нужно людям с врожденной предрасположенностью к проблемам с горлом. Также в зоне риска те, у кого были удалены миндалины, поскольку после этого защищенность глотки от инфекций снижается, подытожил медик.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Новый вариант выявили как минимум в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/omikron-1770272358.html

https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html

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ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии