https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html
Стало известно о непоправимом последствии "омикрона"
Врач предупредил о непоправимом последствии "омикрона" - РИА Новости, 31.01.2022
Стало известно о непоправимом последствии "омикрона"
Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:56
2022-01-31T15:56
2022-01-31T16:13
распространение коронавируса
ботсвана
юар
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_31fc12fe30e35acab794852f185a217e.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.По словам специалиста, такой вариант развития событий возможен, если инфекция достигнет гортаноглотки: тогда пострадает слизистая оболочка, а голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть."Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — объяснил Зайцев.Он предупредил, что остерегаться "омикрона" больше всего нужно людям с врожденной предрасположенностью к проблемам с горлом. Также в зоне риска те, у кого были удалены миндалины, поскольку после этого защищенность глотки от инфекций снижается, подытожил медик.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Новый вариант выявили как минимум в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/omikron-1770272358.html
https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html
ботсвана
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_319a639489a2da986b96a4df3d008910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:56 31.01.2022 (обновлено: 16:13 31.01.2022)
Врач предупредил о непоправимом последствии "омикрона"
Врач Зайцев: "омикрон" может нанести необратимый урон голосовому аппарату