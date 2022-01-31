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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/omikron-1770292303.html
В Ивановской области выявили омикрон-штамм
В Ивановской области выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 31.01.2022
В Ивановской области выявили омикрон-штамм
Ивановская область получила официальное подтверждение циркуляции штамма "омикрон" коронавируса на территории региона, сообщил в ходе брифинга в понедельник... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:01
2022-01-31T13:01
распространение коронавируса
общество
ивановская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Ивановская область получила официальное подтверждение циркуляции штамма "омикрон" коронавируса на территории региона, сообщил в ходе брифинга в понедельник директор департамента здравоохранения области Артур Фокин."В выходные мы получили подтверждение результатов секвенирования штаммов коронавируса по "омикрону". Теперь можно уже совершенно официально сказать, что "омикрон" циркулирует в Ивановской области", - сказал Фокин, не уточнив число подтвержденных случаев.Он отметил, что региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил с 1 февраля приостановить диспансеризацию взрослого населения и несовершеннолетних, а также "профилактическую работу" в поликлиниках региона. Решение не касается углубленной диспансеризации граждан, которые ранее переболели COVID-19."Сделано это в связи с возросшей многократно нагрузкой на первичное звено здравоохранения", - уточнил Фокин, подчеркнув, что за минувшую неделю более чем в 4,3 раза выросло число вызовов врачей на дом.
https://ria.ru/20220131/omikron-1770285983.html
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общество, ивановская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:01 31.01.2022
 
В Ивановской области выявили омикрон-штамм

В Ивановской области сообщили о первых случаях заражения омикрон-штаммом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Ивановская область получила официальное подтверждение циркуляции штамма "омикрон" коронавируса на территории региона, сообщил в ходе брифинга в понедельник директор департамента здравоохранения области Артур Фокин.
"В выходные мы получили подтверждение результатов секвенирования штаммов коронавируса по "омикрону". Теперь можно уже совершенно официально сказать, что "омикрон" циркулирует в Ивановской области", - сказал Фокин, не уточнив число подтвержденных случаев.
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:34Распространение коронавируса
Омикрон-штамм выявили в 82 российских регионах
Он отметил, что региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил с 1 февраля приостановить диспансеризацию взрослого населения и несовершеннолетних, а также "профилактическую работу" в поликлиниках региона. Решение не касается углубленной диспансеризации граждан, которые ранее переболели COVID-19.
"Сделано это в связи с возросшей многократно нагрузкой на первичное звено здравоохранения", - уточнил Фокин, подчеркнув, что за минувшую неделю более чем в 4,3 раза выросло число вызовов врачей на дом.
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоИвановская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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