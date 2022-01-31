https://ria.ru/20220131/omikron-1770292303.html

В Ивановской области выявили омикрон-штамм

В Ивановской области выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 31.01.2022

В Ивановской области выявили омикрон-штамм

Ивановская область получила официальное подтверждение циркуляции штамма "омикрон" коронавируса на территории региона, сообщил в ходе брифинга в понедельник... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:01

2022-01-31T13:01

2022-01-31T13:01

распространение коронавируса

общество

ивановская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Ивановская область получила официальное подтверждение циркуляции штамма "омикрон" коронавируса на территории региона, сообщил в ходе брифинга в понедельник директор департамента здравоохранения области Артур Фокин."В выходные мы получили подтверждение результатов секвенирования штаммов коронавируса по "омикрону". Теперь можно уже совершенно официально сказать, что "омикрон" циркулирует в Ивановской области", - сказал Фокин, не уточнив число подтвержденных случаев.Он отметил, что региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил с 1 февраля приостановить диспансеризацию взрослого населения и несовершеннолетних, а также "профилактическую работу" в поликлиниках региона. Решение не касается углубленной диспансеризации граждан, которые ранее переболели COVID-19."Сделано это в связи с возросшей многократно нагрузкой на первичное звено здравоохранения", - уточнил Фокин, подчеркнув, что за минувшую неделю более чем в 4,3 раза выросло число вызовов врачей на дом.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770285983.html

https://ria.ru/20220131/omikron-1770249964.html

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