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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/omikron-1770249964.html
В ЕАО выявили первые случаи заражения "омикроном"
В ЕАО выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 31.01.2022
В ЕАО выявили первые случаи заражения "омикроном"
Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Еврейской АО у ребенка и взрослого человека, сообщила РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:54
2022-01-31T09:40
распространение коронавируса
общество
еврейская автономная область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Еврейской АО у ребенка и взрослого человека, сообщила РИА Новости начальник управления информполитики правительства ЕАО Елена Мержиевская."В ЕАО обнаружены первых два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". В селе Николаевке - ребенок и в селе Приамурском - взрослый. Эти населенные пункты Смидовичского района граничат с Хабаровским краем. Там люди либо работают в Хабаровске, либо есть жители этого города, которые проживают у нас. Так что случаи завезены не из-за границы, а скорее всего оттуда. Есть подозрение на случаи "омикрона" в городе Облучье и поселке Партизанском. Сейчас ожидаются результаты. Это данные Роспотребнадзора", - сказала Мержиевская.По словам представителя правительства ЕАО, те, у кого обнаружен новый штамм находятся дома на карантине и получают соответствующее лечение.Глава региона ЕАО Ростислав Гольдштейн накануне сформулировал ряд поручений профильным департаментам областного правительства. "Требуется сформировать кадровый резерв для функционирования допбригад скорой и неотложной медпомощи – четырех и восьми соответственно. Для укомплектования персонала первичного звена здравоохранения ЕАО планируется направить запросы в медицинские вузы для привлечения к работе не менее шести студентов-ординаторов... В резерв встанут врачи и фельдшеры не только ведомственных, но и частных учреждений здравоохранения", - сообщал на оперштабе губернатор. Отмечалось, что для транспортировки медиков до пациентов будет применяться, в том числе, и транспорт правительства ЕАО.Профильным департаментам дано поручение рассчитать дополнительную потребность в препаратах для лечения новой коронавирусной инфекции и в средствах индивидуальной защиты для медперсонала. Усилена будет и горячая линия 122. В амбулаторном звене для консультаций будут активнее применять телемедицинские технологии. Для людей старше 60 лет будет сохранен режим самоизоляции. В случае необходимости работающих людей из этой категории переведут на дистанционную работу с выдачей больничного. Доставку продуктов и медикаментов будут осуществлять волонтеры.Также Гольдштейн поручил партийцам из ЕР приобрести партию - до миллиона штук медицинских масок – для бесплатной раздачи в местах массового скопления людей. В случае ухудшения санитарно-эпидемической ситуации не исключен перевод системы образования на дистанционный формат обучения, а учреждений с круглосуточным пребыванием людей – на закрытый режим с двухнедельным посменным графиком работы персонала. Всем работодателям рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.По последним данным депздрава области, за время пандемии в регионе с населением в 156,5 тысячи человек выявлено более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 664 человека. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 292 койки, из которых в настоящее время занято 35,9%.
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общество, еврейская автономная область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:54 31.01.2022 (обновлено: 09:40 31.01.2022)
 
В ЕАО выявили первые случаи заражения "омикроном"

В ЕАО выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Еврейской АО у ребенка и взрослого человека, сообщила РИА Новости начальник управления информполитики правительства ЕАО Елена Мержиевская.
"В ЕАО обнаружены первых два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". В селе Николаевке - ребенок и в селе Приамурском - взрослый. Эти населенные пункты Смидовичского района граничат с Хабаровским краем. Там люди либо работают в Хабаровске, либо есть жители этого города, которые проживают у нас. Так что случаи завезены не из-за границы, а скорее всего оттуда. Есть подозрение на случаи "омикрона" в городе Облучье и поселке Партизанском. Сейчас ожидаются результаты. Это данные Роспотребнадзора", - сказала Мержиевская.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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По словам представителя правительства ЕАО, те, у кого обнаружен новый штамм находятся дома на карантине и получают соответствующее лечение.
Глава региона ЕАО Ростислав Гольдштейн накануне сформулировал ряд поручений профильным департаментам областного правительства. "Требуется сформировать кадровый резерв для функционирования допбригад скорой и неотложной медпомощи – четырех и восьми соответственно. Для укомплектования персонала первичного звена здравоохранения ЕАО планируется направить запросы в медицинские вузы для привлечения к работе не менее шести студентов-ординаторов... В резерв встанут врачи и фельдшеры не только ведомственных, но и частных учреждений здравоохранения", - сообщал на оперштабе губернатор. Отмечалось, что для транспортировки медиков до пациентов будет применяться, в том числе, и транспорт правительства ЕАО.
Профильным департаментам дано поручение рассчитать дополнительную потребность в препаратах для лечения новой коронавирусной инфекции и в средствах индивидуальной защиты для медперсонала. Усилена будет и горячая линия 122. В амбулаторном звене для консультаций будут активнее применять телемедицинские технологии. Для людей старше 60 лет будет сохранен режим самоизоляции. В случае необходимости работающих людей из этой категории переведут на дистанционную работу с выдачей больничного. Доставку продуктов и медикаментов будут осуществлять волонтеры.
Также Гольдштейн поручил партийцам из ЕР приобрести партию - до миллиона штук медицинских масок – для бесплатной раздачи в местах массового скопления людей. В случае ухудшения санитарно-эпидемической ситуации не исключен перевод системы образования на дистанционный формат обучения, а учреждений с круглосуточным пребыванием людей – на закрытый режим с двухнедельным посменным графиком работы персонала. Всем работодателям рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.
По последним данным депздрава области, за время пандемии в регионе с населением в 156,5 тысячи человек выявлено более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 664 человека. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 292 койки, из которых в настоящее время занято 35,9%.
 
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