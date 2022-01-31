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В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19

В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19

Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:05

2022-01-31T16:05

2022-01-31T16:05

распространение коронавируса

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Данилов."С 1 февраля на 14 дней у нас приостанавливается деятельность по оказанию услуг в очной форме клубными формированиями для несовершеннолетних. Это кружки, секции, студии в учреждениях культуры", - сказал он на заседании оперштаба, видеозапись которого опубликована на официальной странице областного правительства в соцсети "ВКонтакте".По словам Данилова, на фоне распространения коронавируса работодателям региона также рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат. Эти меры затронут, в первую очередь, беременных женщин, людей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.Как сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, в настоящее время доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 19%. На амбулаторном лечении от COVID-19 находится около трех тысяч жителей региона, в том числе примерно треть составляют дети.Неделей ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что региональные власти пока не планируют переводить на дистанционное обучение все областные школы, однако этот формат возможен в районах с неблагоприятной эпидситуацией.

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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии