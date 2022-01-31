https://ria.ru/20220131/ogranicheniya-1770331246.html
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19
Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:05
2022-01-31T16:05
2022-01-31T16:05
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Данилов."С 1 февраля на 14 дней у нас приостанавливается деятельность по оказанию услуг в очной форме клубными формированиями для несовершеннолетних. Это кружки, секции, студии в учреждениях культуры", - сказал он на заседании оперштаба, видеозапись которого опубликована на официальной странице областного правительства в соцсети "ВКонтакте".По словам Данилова, на фоне распространения коронавируса работодателям региона также рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат. Эти меры затронут, в первую очередь, беременных женщин, людей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.Как сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, в настоящее время доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 19%. На амбулаторном лечении от COVID-19 находится около трех тысяч жителей региона, в том числе примерно треть составляют дети.Неделей ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что региональные власти пока не планируют переводить на дистанционное обучение все областные школы, однако этот формат возможен в районах с неблагоприятной эпидситуацией.
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей никитин (политик), новгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19
В Новгородской области приостановят работу детских кружков и секций из-за коронавируса