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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/ogranicheniya-1770331246.html
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19
Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:05
2022-01-31T16:05
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Данилов."С 1 февраля на 14 дней у нас приостанавливается деятельность по оказанию услуг в очной форме клубными формированиями для несовершеннолетних. Это кружки, секции, студии в учреждениях культуры", - сказал он на заседании оперштаба, видеозапись которого опубликована на официальной странице областного правительства в соцсети "ВКонтакте".По словам Данилова, на фоне распространения коронавируса работодателям региона также рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат. Эти меры затронут, в первую очередь, беременных женщин, людей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.Как сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, в настоящее время доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 19%. На амбулаторном лечении от COVID-19 находится около трех тысяч жителей региона, в том числе примерно треть составляют дети.Неделей ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что региональные власти пока не планируют переводить на дистанционное обучение все областные школы, однако этот формат возможен в районах с неблагоприятной эпидситуацией.
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:05 31.01.2022
 
В Новгородской области ужесточат ограничения по COVID-19

В Новгородской области приостановят работу детских кружков и секций из-за коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Правительство Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации на две недели приостанавливает работу детских кружков и секций, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Данилов.
"С 1 февраля на 14 дней у нас приостанавливается деятельность по оказанию услуг в очной форме клубными формированиями для несовершеннолетних. Это кружки, секции, студии в учреждениях культуры", - сказал он на заседании оперштаба, видеозапись которого опубликована на официальной странице областного правительства в соцсети "ВКонтакте".
По словам Данилова, на фоне распространения коронавируса работодателям региона также рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат. Эти меры затронут, в первую очередь, беременных женщин, людей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.
Как сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, в настоящее время доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 19%. На амбулаторном лечении от COVID-19 находится около трех тысяч жителей региона, в том числе примерно треть составляют дети.
Неделей ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что региональные власти пока не планируют переводить на дистанционное обучение все областные школы, однако этот формат возможен в районах с неблагоприятной эпидситуацией.
 
Распространение коронавирусаОбществоАндрей Никитин (политик)Новгородская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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