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Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение
Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение - РИА Новости, 31.01.2022
Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:49
2022-01-31T12:02
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство об избрании Струженкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.В инстанции отметили, что молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Установлено, что Струженков принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие, сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20211219/gimnazist-1764414696.html
серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:49 31.01.2022 (обновлено: 12:02 31.01.2022)
 
Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение

Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение в покушении на убийство

© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанкЗдание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство об избрании Струженкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 08:51Религия
В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии
В инстанции отметили, что молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.
По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Установлено, что Струженков принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие, сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Взрыв в православной гимназии в Серпухове
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

Сотрудники полиции, Росгваргвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
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© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанк

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв в православной гимназии в Серпухове
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
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© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Автомобили ДПС у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

Сотрудник полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
 
ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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