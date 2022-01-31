https://ria.ru/20220131/obvinenie-1770276528.html

Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение

Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение - РИА Новости, 31.01.2022

Устроившему взрыв в серпуховской гимназии предъявили обвинение

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:49

2022-01-31T11:49

2022-01-31T12:02

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство об избрании Струженкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.В инстанции отметили, что молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Установлено, что Струженков принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие, сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20211219/gimnazist-1764414696.html

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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия