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В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе
В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе - РИА Новости, 31.01.2022
В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе
В Санкт-Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать кафе, рестораны, магазины и торговые центры в период со 2 РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:36
2022-01-31T16:36
2022-01-31T16:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать кафе, рестораны, магазины и торговые центры в период со 2 по 13 февраля, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова."С 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания, а также объектов розничной торговли ", — говорится в сообщении.При этом правило не распространяется на заведения общепита на территориях вокзалов, аэропортов, образовательных учреждений и при гостиницах, а также на аптеки и продовольственные магазины.
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16:36 31.01.2022 (обновлено: 16:55 31.01.2022)
В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе
Губернатор Петербурга Беглов запретил несовершеннолетним посещать ТЦ и кафе