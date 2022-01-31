https://ria.ru/20220131/nesovershennoletnie-1770338530.html

В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе

В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе - РИА Новости, 31.01.2022

В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе

В Санкт-Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать кафе, рестораны, магазины и торговые центры в период со 2 РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:36

2022-01-31T16:36

2022-01-31T16:55

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035782_0:358:3002:2047_1920x0_80_0_0_37b620e43f4e6885cd7f6055e05b9bed.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать кафе, рестораны, магазины и торговые центры в период со 2 по 13 февраля, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова."С 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания, а также объектов розничной торговли ", — говорится в сообщении.При этом правило не распространяется на заведения общепита на территориях вокзалов, аэропортов, образовательных учреждений и при гостиницах, а также на аптеки и продовольственные магазины.

https://ria.ru/20220127/deti-1769841115.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии