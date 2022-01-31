https://ria.ru/20220131/naemniki-1770244789.html

Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник

Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник - РИА Новости, 31.01.2022

Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник

Под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, в последние дни их все больше, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T07:03

2022-01-31T07:03

2022-01-31T07:07

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, в последние дни их все больше, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее в ЛНР заявили, что в Донбассе присутствуют иностранные наемники, в том числе из американской частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater.Глава ЛНР уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только числится украинским, но он, и не только он, давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов"."Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения, как ими пользоваться, вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения? И я вам скажу, что совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи", - пояснил Пасечник.Глава ЛНР добавил, что в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/donbass-1769783618.html

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