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Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник
Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник - РИА Новости, 31.01.2022
Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник
Под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, в последние дни их все больше, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T07:03
2022-01-31T07:07
в мире
украина
луганская народная республика
сша
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, в последние дни их все больше, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее в ЛНР заявили, что в Донбассе присутствуют иностранные наемники, в том числе из американской частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater.Глава ЛНР уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только числится украинским, но он, и не только он, давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов"."Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения, как ими пользоваться, вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения? И я вам скажу, что совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи", - пояснил Пасечник.Глава ЛНР добавил, что в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/donbass-1769783618.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сша
07:03 31.01.2022 (обновлено: 07:07 31.01.2022)
 
Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник заявил, что под видом инструкторов на Украину прибывают наемники

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, в последние дни их все больше, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее в ЛНР заявили, что в Донбассе присутствуют иностранные наемники, в том числе из американской частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater.

"Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины… Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники", - заявил Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что Яворовский полигон во Львовской области только числится украинским, но он, и не только он, давно передан в управление иностранных инструкторов, "которые ведут там подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов".
"Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения, как ими пользоваться, вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения? И я вам скажу, что совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи", - пояснил Пасечник.
Глава ЛНР добавил, что в последние дни приходит информация, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появляется достаточно много бойцов, "говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе".
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 13:53Сказано в эфире
"Как в мясорубку". Эксперт о британских наемниках в Донбассе
 
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