https://ria.ru/20220131/moskva-1770266558.html

Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов

Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов - РИА Новости, 31.01.2022

Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов

Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:48

2022-01-31T10:48

2022-01-31T11:07

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По словам заммэра, почти 40 процентов ДТП в Москве, где страдают люди, как водители, так и пешеходы, случаются из-за превышения скоростного режима."Снижение скорости на дорогах сможет решить эту проблему. Сейчас мы каждую улицу рассматриваем отдельно, и по каждой улице совместно с ГИБДД города Москвы принимаем решение о том, какая скорость там должна быть", - сказал Ликсутов.Там, где улицы с минимальным движением автомобилей и много пешеходов, разумно снизить скорость до уже проверенной практикой многих мегаполисов в мире отметки в 30 километров в час, отметил заммэра.Ранее на нескольких улицах в центре Москвы, в частности, на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и прилегающих улицах снизили максимально разрешенную скорость до 50 километров в час, на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке - до 30 километров в час.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220131/skorost-1770239615.html

https://ria.ru/20220120/shtraf-1768660524.html

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общество, москва, максим ликсутов