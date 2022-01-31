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Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов
Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов - РИА Новости, 31.01.2022
Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов
Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:48
2022-01-31T11:07
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По словам заммэра, почти 40 процентов ДТП в Москве, где страдают люди, как водители, так и пешеходы, случаются из-за превышения скоростного режима."Снижение скорости на дорогах сможет решить эту проблему. Сейчас мы каждую улицу рассматриваем отдельно, и по каждой улице совместно с ГИБДД города Москвы принимаем решение о том, какая скорость там должна быть", - сказал Ликсутов.Там, где улицы с минимальным движением автомобилей и много пешеходов, разумно снизить скорость до уже проверенной практикой многих мегаполисов в мире отметки в 30 километров в час, отметил заммэра.Ранее на нескольких улицах в центре Москвы, в частности, на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и прилегающих улицах снизили максимально разрешенную скорость до 50 километров в час, на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке - до 30 километров в час.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220131/skorost-1770239615.html
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общество, москва, максим ликсутов
10:48 31.01.2022 (обновлено: 11:07 31.01.2022)
 
Решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно, заявил Ликсутов

Заммэра Москвы Ликсутов: решение о снижении скорости в центре Москвы примут точечно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили на одной из улиц в Москве
Автомобили на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобили на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам заммэра, почти 40 процентов ДТП в Москве, где страдают люди, как водители, так и пешеходы, случаются из-за превышения скоростного режима.
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Заммэра Москвы заявил о важности снижения скоростного порога на дорогах
"Снижение скорости на дорогах сможет решить эту проблему. Сейчас мы каждую улицу рассматриваем отдельно, и по каждой улице совместно с ГИБДД города Москвы принимаем решение о том, какая скорость там должна быть", - сказал Ликсутов.
Там, где улицы с минимальным движением автомобилей и много пешеходов, разумно снизить скорость до уже проверенной практикой многих мегаполисов в мире отметки в 30 километров в час, отметил заммэра.
"Там, где движение более интенсивное, там можно установить и более высокую скорость. Например, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали. Мы каждую улицу анализируем и принимаем точечное решение. Наша цель — это снижение аварийности и количества погибших", - подчеркнул заммэра.
Ранее на нескольких улицах в центре Москвы, в частности, на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и прилегающих улицах снизили максимально разрешенную скорость до 50 километров в час, на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке - до 30 километров в час.
Читайте полный текст интервью >>
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ОбществоМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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