https://ria.ru/20220131/moloko-1770313072.html
В "Союзмолоке" прокомментировали риски роста цен на молочную продукцию
В "Союзмолоке" прокомментировали риски роста цен на молочную продукцию - РИА Новости, 31.01.2022
В "Союзмолоке" прокомментировали риски роста цен на молочную продукцию
Рост себестоимости молока и, как следствие, молочной продукции будет неизбежно влиять на конечную цену, так как многие производители больше не могут жертвовать... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:33
2022-01-31T14:33
2022-01-31T14:33
экономика
продукты
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены
виктория абрамченко
молоко
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост себестоимости молока и, как следствие, молочной продукции будет неизбежно влиять на конечную цену, так как многие производители больше не могут жертвовать своей рентабельностью, сообщил РИА Новости гендиректор "Союзмолока", объединяющего производителей и переработчиков молока, Артем Белов.Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году, но допускает, что цены будут повышаться по отдельным позициям. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции."Производители до текущего момента предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление, однако в этом году у многих закончился этот буфер, и эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", - сказал Белов.Глава "Союзмолока" напомнил, что себестоимость производства литра молока "выросла за 2021 год на 15-16%". "Серьезно увеличилась себестоимость и в части переработки – на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции", - добавил Белов.При этом, по его словам, рост себестоимости молочной продукции не компенсировался ростом цены на полке и на ферме. "Молоко и молочная продукция относятся к социально значимой категории товаров, и производителю не так просто переложить рост себестоимости продукции в цену на полке, особенно в условиях сокращения реально располагаемых доходов населения", - сказал Белов.Группа Danone, которой, в частности, принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля 2022 года на фоне роста себестоимости производства, написало в понедельник издание "Коммерсантъ". Между тем на прошлой неделе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию.
https://ria.ru/20220131/tseny-1770304250.html
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экономика, продукты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, виктория абрамченко, молоко, россия
В "Союзмолоке" прокомментировали риски роста цен на молочную продукцию
Глава "Союзмолока" Белов: производители молочки исчерпали запас неповышения своих цен
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост себестоимости молока и, как следствие, молочной продукции будет неизбежно влиять на конечную цену, так как многие производители больше не могут жертвовать своей рентабельностью, сообщил РИА Новости гендиректор "Союзмолока", объединяющего производителей и переработчиков молока, Артем Белов.
Ранее Минсельхоз
РФ сообщил, что не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году, но допускает, что цены будут повышаться по отдельным позициям. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.
"Производители до текущего момента предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление, однако в этом году у многих закончился этот буфер, и эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", - сказал Белов.
Глава "Союзмолока" напомнил, что себестоимость производства литра молока "выросла за 2021 год на 15-16%". "Серьезно увеличилась себестоимость и в части переработки – на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции", - добавил Белов.
При этом, по его словам, рост себестоимости молочной продукции не компенсировался ростом цены на полке и на ферме. "Молоко и молочная продукция относятся к социально значимой категории товаров, и производителю не так просто переложить рост себестоимости продукции в цену на полке, особенно в условиях сокращения реально располагаемых доходов населения", - сказал Белов.
Группа Danone
, которой, в частности, принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля 2022 года на фоне роста себестоимости производства, написало в понедельник издание "Коммерсантъ". Между тем на прошлой неделе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию.