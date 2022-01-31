https://ria.ru/20220131/minselkhoz-1770261875.html
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2022
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочные продукты, но допускает, что отдельные товары все же подорожают. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:21
2022-01-31T10:21
2022-01-31T11:20
экономика
danone
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочные продукты, но допускает, что отдельные товары все же подорожают. Об этом рассказала пресс-служба ведомства."Принимаемые меры (поддержки — Прим. ред.) в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", — говорится в сообщении.Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о планах ведущих производителей поднять цены с февраля. Группа Danone, которой, в частности, принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства.В пресс-службе министерства отметили, что несмотря на рост издержек для бизнеса на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и производные оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.Правительство ранее отреагировало на ситуацию на продовольственном рынке комплексом мер, среди которых — таможенно-тарифное регулирование рынка зерна, льготные кредиты на закупку ветеринарных препаратов и кормов, строительство и реконструкцию. Минсельхоз также прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.Вице-премьер Виктория Абрамченко на прошлой неделе также поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году.
https://ria.ru/20220124/moloko-1769324329.html
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экономика, danone, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко, россия
10:21 31.01.2022 (обновлено: 11:20 31.01.2022)
Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году
В Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочные продукты, но допускает, что отдельные товары все же подорожают. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
"Принимаемые меры (поддержки — Прим. ред.) в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз
не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", — говорится в сообщении.
Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о планах ведущих производителей поднять цены с февраля. Группа Danone
, которой, в частности, принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства.
В пресс-службе министерства отметили, что несмотря на рост издержек для бизнеса на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и производные оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.
"Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", — считают в министерстве.
Правительство ранее отреагировало на ситуацию на продовольственном рынке комплексом мер, среди которых — таможенно-тарифное регулирование рынка зерна, льготные кредиты на закупку ветеринарных препаратов и кормов, строительство и реконструкцию.
Минсельхоз также прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.
Вице-премьер Виктория Абрамченко
на прошлой неделе также поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году.