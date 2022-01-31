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Биография Алексея Миллера

Биография Алексея Миллера - РИА Новости, 31.01.2022

Биография Алексея Миллера

Председатель правления ПАО "Газпром", заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Борисович Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T04:04

2022-01-31T04:04

2022-01-31T04:04

справки

алексей миллер

ленинград

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Председатель правления ПАО "Газпром", заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Борисович Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ). В 1986 году поступил в аспирантуру ЛФЭИ, в 1989 году защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук. В 1984-1986 годах Алексей Миллер работал инженером-экономистом в мастерской генерального плана Ленинградского научно-исследовательского и проектного института по жилищно-гражданскому строительству ЛенНИИпроект исполкома Ленинградского городского совета. В 1990 году – младший научный сотрудник ЛФЭИ. В том же году возглавил подотдел Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета. В 1991-1996 годах Алексей Миллер руководил отделом конъюнктуры рынка Управления внешнеэкономических связей Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, был начальником Управления внешнеэкономических связей, заместителем председателя Комитета по внешним связям. Занимался развитием первых инвестиционных зон в Санкт-Петербурге, привлек в город иностранные банки. Также занимался гостиничным бизнесом, был председателем совета директоров отеля "Европа". В 1996-1999 годах Алексей Миллер работал директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". С 1999 года по 2000 год был генеральным директором ОАО "Балтийская трубопроводная система". С 2000 года по 2001 год занимал пост заместителя министра энергетики Российской Федерации. С 2001 года Алексей Миллер занимает пост председателя правления ОАО "Газпром" (с июля 2015 года – ПАО "Газпром"). С 2002 года является заместителем председателя совета директоров ОАО "Газпром" (с июля 2015 года – ПАО "Газпром"). Миллер – председатель совета директоров ПАО "Газпром-нефть", председатель совета директоров "Газпромбанка", председатель совета директоров АО "Страховое общество газовой промышленности" (АО "СОГАЗ"), член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Алексей Миллер удостоен многих наград России и других стран. Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени, орденами Креста Венгерской Республики II степени, Святого Месропа Маштоца и Дружбы (Республика Армения), "Достык" ("Дружбы") II степени (Республика Казахстан), Почета (Республика Южная Осетия), "За заслуги перед Итальянской Республикой", Труда I степени (Социалистическая Республика Вьетнам), а также орденом Русской православной церкви – Сергия Радонежского II степени и патриаршей грамотой. Алексей Миллер является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники 2010 года. В январе 2022 года президент РФ присвоил главе "Газпрома" звание Героя труда. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, алексей миллер, ленинград