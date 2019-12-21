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2019-12-21T21:00+0300
https://ria.ru/20191221/1562683735.html
Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину
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РИА Новости

Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

20:35 21.12.2019 (обновлено: 21:00 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. "Нафтогаз" выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода", — рассказал он.
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Также Миллер отметил, что Москва и Киев могут рассмотреть возможность поставок голубого топлива с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.
Согласно соглашению, Еврокомиссия послужит гарантом соответствия транзита нормам ЕС, а украинская сторона — независимости регулятора, защиты интересов заказчика транзита, а также предсказуемость ценообразования.

Тарифы и прямые поставки

По словам украинского министра энергетики Алексея Оржеля, пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа Киеву.
При этом, как уточнил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в протоколе зафиксирована возможность достижения подобной договоренности, а также сформулировано, на каких принципах.
Кроме того, Оржель отметил, что стоимость транспортировки газа возрастет.
"Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти ", — заявил он.

Исковые претензии

Документ подразумевает, что стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут иски.
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Также "Газпром" выплатит "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов
"Таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", - заявил глава российская компании Алексей Миллер.

"Форточка возможностей"

По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, урегулирование газового вопроса открывает "форточку возможностей" для выстраивания диалога между сторонами.
"Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью - такой широкой", - заявил он.
Политик считает, что при конструктивном подходе Москва и Киев могут найти решения, устраивающие всех. Если достигнутые договоренности не сорвутся, "Газпром" и "Нафтогаз" смогут обсудить возможность продления транзита после 2014 года, добавил он.
"Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал Козак.

История спора

С 2018 года Москва и Киев пытались договориться по некоторым газовым вопросам, в частности — по транзиту российского газа в Европу после истечения действующего соглашения. Эта тема поднималась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Накануне страны договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита голубого топлива.
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5300681
Обсудить 15
Алекс МиллерЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияМоскваЕвропаЭкономика
Популярные комментарии
Поздравляю . Газпром ближайшие пять лет будет спонсировать фашистскую власть на украине .
21 декабря, 21:33
kazak1213
1100001
ну вот и прогнули газпром "европейские партнеры". и транзит будет и деньги отжали.
21 декабря, 21:16
Иван Иванов
610102
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