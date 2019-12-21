Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что переговоры между Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что переговоры между Россией Украиной по транзиту газа продолжатся. Об этом он рассказал в беседе с RT

Также он назвал претензию Антимонопольного комитета Украины о том, что " Газпром " якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине, неадекватной.

По словам Митраховича, услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не российская компания, а сама Украина.

Он подчеркнул, что снятие подобных претензий является правильным и логичным поступком.

Эксперт также оценил заявление Миллера о бронировании транспортных мощностей в объеме 65 миллиардов кубических метров на следующий год. По мнению Митраховича, эта цифра была ожидаема.

Однако, компромисс между Россией и Украиной, по мнению Митраховича, найден "на ближайшее время".

Транзит газа

Ранее Алексей Миллер заявил, что "Газпром" и " Нафтогаз " согласно протоколу по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекал в конце 2019 года.

Ранее в Германии состоялась встреча, по итогам которой вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиальных договоренностей".