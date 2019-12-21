Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа

Также он назвал претензию Антимонопольного комитета Украины о том, что "Газпром" якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине, неадекватной.
По словам Митраховича, услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не российская компания, а сама Украина.
Он подчеркнул, что снятие подобных претензий является правильным и логичным поступком.
Эксперт также оценил заявление Миллера о бронировании транспортных мощностей в объеме 65 миллиардов кубических метров на следующий год. По мнению Митраховича, эта цифра была ожидаема.
Однако, компромисс между Россией и Украиной, по мнению Митраховича, найден "на ближайшее время".
Транзит газа
Ранее Алексей Миллер заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз" согласно протоколу по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий.
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекал в конце 2019 года.
Ранее в Германии состоялась встреча, по итогам которой вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиальных договоренностей".
Вице-премьер Дмитрий Козак в пятницу заявил, что переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и Евросоюза. Транзит газа через Украину будет продолжен, а до Нового года будет подписан новый пятилетний контракт.