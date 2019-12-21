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Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа
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РИА Новости

Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа

17:13 21.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование
Газовое оборудование
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа продолжатся. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Также он назвал претензию Антимонопольного комитета Украины о том, что "Газпром" якобы злоупотреблял своим монопольным положением на Украине, неадекватной.
По словам Митраховича, услуги по транспортировке газа через Украину оказывает не российская компания, а сама Украина.
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Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
Он подчеркнул, что снятие подобных претензий является правильным и логичным поступком.
Эксперт также оценил заявление Миллера о бронировании транспортных мощностей в объеме 65 миллиардов кубических метров на следующий год. По мнению Митраховича, эта цифра была ожидаема.
Однако, компромисс между Россией и Украиной, по мнению Митраховича, найден "на ближайшее время".

Транзит газа

Ранее Алексей Миллер заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз" согласно протоколу по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий.
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекал в конце 2019 года.
Ранее в Германии состоялась встреча, по итогам которой вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиальных договоренностей".
Вице-премьер Дмитрий Козак в пятницу заявил, что переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и Евросоюза. Транзит газа через Украину будет продолжен, а до Нового года будет подписан новый пятилетний контракт.
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