https://ria.ru/20220131/metropoliten-1770258643.html

Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов

Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов - РИА Новости, 31.01.2022

Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов

Около 4 тысяч человек ежедневно дезинфицируют вагоны в московском метро и еще 4 тысячи - наземный и железнодорожный транспорт, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:00

2022-01-31T10:00

2022-01-31T11:10

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

максим ликсутов

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч человек ежедневно дезинфицируют вагоны в московском метро и еще 4 тысячи - наземный и железнодорожный транспорт, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Окончательное решение по любым ограничениям в Москве принимает оперативный штаб, главный санитарный врач по городу Москве — Роспотребнадзор. Мы максимально качественно продолжаем убирать весь подвижной состав, в первую очередь это вагоны метро. Почти 4 тысячи человек за ночь у нас обрабатывают поезда метрополитена и инфраструктуру", - сказал Ликсутов.Он добавил, что еще столько же человек заняты в дезинфекции наземного и железнодорожного транспорта."Другая наша задача — это все поверхности, начиная от лент на эскалаторе, кнопок билетных автоматов — протирать как можно чаще в течение всего рабочего дня. Мы здесь сильно отличаемся от других метрополитенов мира, где дезинфекция происходит один раз в ночное время. Мы изменили регламент и проводим обработку несколько раз в день", - отметил заммэра.По его словам, в течение дня весь наземный городской транспорт также проходит тщательную дезинфекцию. Кроме того, отменена продажа билетов у водителей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758697014.html

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769629946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликсутов рассказал о дезинфекции транспорта в период пандемии Ликсутов расказал в интервью РИА Новости, как работает городской транспорт Москвы в условиях распространения "омикрона". 2022-01-31T10:00 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), максим ликсутов , городское хозяйство москвы