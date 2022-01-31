https://ria.ru/20220131/metropoliten-1770258643.html
Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов
Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов - РИА Новости, 31.01.2022
Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов
Около 4 тысяч человек ежедневно дезинфицируют вагоны в московском метро и еще 4 тысячи - наземный и железнодорожный транспорт, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:00
2022-01-31T10:00
2022-01-31T11:10
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
максим ликсутов
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч человек ежедневно дезинфицируют вагоны в московском метро и еще 4 тысячи - наземный и железнодорожный транспорт, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Окончательное решение по любым ограничениям в Москве принимает оперативный штаб, главный санитарный врач по городу Москве — Роспотребнадзор. Мы максимально качественно продолжаем убирать весь подвижной состав, в первую очередь это вагоны метро. Почти 4 тысячи человек за ночь у нас обрабатывают поезда метрополитена и инфраструктуру", - сказал Ликсутов.Он добавил, что еще столько же человек заняты в дезинфекции наземного и железнодорожного транспорта."Другая наша задача — это все поверхности, начиная от лент на эскалаторе, кнопок билетных автоматов — протирать как можно чаще в течение всего рабочего дня. Мы здесь сильно отличаемся от других метрополитенов мира, где дезинфекция происходит один раз в ночное время. Мы изменили регламент и проводим обработку несколько раз в день", - отметил заммэра.По его словам, в течение дня весь наземный городской транспорт также проходит тщательную дезинфекцию. Кроме того, отменена продажа билетов у водителей.Читайте полный текст интервью >>
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Ликсутов рассказал о дезинфекции транспорта в период пандемии
Ликсутов расказал в интервью РИА Новости, как работает городской транспорт Москвы в условиях распространения "омикрона".
2022-01-31T10:00
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), максим ликсутов , городское хозяйство москвы
10:00 31.01.2022 (обновлено: 11:10 31.01.2022)
Вагоны в московском метро дезинфицируют ежедневно, заявил Ликсутов
Заммэра Москвы Ликсутов: вагоны метро ежедневно дезинфицируют четыре тысячи человек