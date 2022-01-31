https://ria.ru/20220131/metropoliten-1770253945.html
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра - РИА Новости, 31.01.2022
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра
Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:27
2022-01-31T09:27
2022-01-31T11:10
общество
технологии
московский метрополитен
максим ликсутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1757999948_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_794065955271f18092a522fb1b33478a.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Около 70 тысяч человек уже зарегистрировали свою биометрию, чтобы оплачивать проезд с помощью Face Pay. Всем настоятельно рекомендую попробовать и начать пользоваться", - сказал Ликсутов.Он рассказал, что был одним из первых, кто сдал свои данные, как только эта система начала работать.По его словам, около 5,5 тысячи человек пользуются этим сервисом в рабочий день.В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом и деньги за проезд списываются автоматически.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220131/karta-1770243169.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1757999948_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_7e8dcbaf6a514e114a520de4c7e215ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, московский метрополитен, максим ликсутов
09:27 31.01.2022 (обновлено: 11:10 31.01.2022)
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра
Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что Face Pay в метро пользуются почти 70 тысяч человек
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Около 70 тысяч человек уже зарегистрировали свою биометрию, чтобы оплачивать проезд с помощью Face Pay. Всем настоятельно рекомендую попробовать и начать пользоваться", - сказал Ликсутов
.
Он рассказал, что был одним из первых, кто сдал свои данные, как только эта система начала работать.
"Вы заходите в метро, ни к чему не прикасаетесь при входе, при оплате проезда. Система вас узнает, и вы свободно проходите дальше. На мой взгляд, это очень безопасно сейчас, в период пандемии. Система эффективно работает даже при наличии маски на лице", - отметил заммэра.
По его словам, около 5,5 тысячи человек пользуются этим сервисом в рабочий день.
В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом и деньги за проезд списываются автоматически.