https://ria.ru/20220131/metropoliten-1770253945.html

Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра

Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра - РИА Новости, 31.01.2022

Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра

Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:27

2022-01-31T09:27

2022-01-31T11:10

общество

технологии

московский метрополитен

максим ликсутов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Около 70 тысяч человек уже зарегистрировали свою биометрию, чтобы оплачивать проезд с помощью Face Pay. Всем настоятельно рекомендую попробовать и начать пользоваться", - сказал Ликсутов.Он рассказал, что был одним из первых, кто сдал свои данные, как только эта система начала работать.По его словам, около 5,5 тысячи человек пользуются этим сервисом в рабочий день.В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом и деньги за проезд списываются автоматически.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220131/karta-1770243169.html

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общество, технологии, московский метрополитен, максим ликсутов