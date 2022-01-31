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Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра - РИА Новости, 31.01.2022
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра
Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:27
2022-01-31T11:10
общество
технологии
московский метрополитен
максим ликсутов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Около 70 тысяч человек уже зарегистрировали свою биометрию, чтобы оплачивать проезд с помощью Face Pay. Всем настоятельно рекомендую попробовать и начать пользоваться", - сказал Ликсутов.Он рассказал, что был одним из первых, кто сдал свои данные, как только эта система начала работать.По его словам, около 5,5 тысячи человек пользуются этим сервисом в рабочий день.В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом и деньги за проезд списываются автоматически.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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общество, технологии, московский метрополитен, максим ликсутов
09:27 31.01.2022 (обновлено: 11:10 31.01.2022)
 
Face Pay в московском метро пользуются 70 тысяч человек, заявил заммэра

Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что Face Pay в метро пользуются почти 70 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро, около 5,5 тысячи человек ежедневно оплачивают поездку таким способом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Около 70 тысяч человек уже зарегистрировали свою биометрию, чтобы оплачивать проезд с помощью Face Pay. Всем настоятельно рекомендую попробовать и начать пользоваться", - сказал Ликсутов.
Он рассказал, что был одним из первых, кто сдал свои данные, как только эта система начала работать.
"Вы заходите в метро, ни к чему не прикасаетесь при входе, при оплате проезда. Система вас узнает, и вы свободно проходите дальше. На мой взгляд, это очень безопасно сейчас, в период пандемии. Система эффективно работает даже при наличии маски на лице", - отметил заммэра.
По его словам, около 5,5 тысячи человек пользуются этим сервисом в рабочий день.
В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом и деньги за проезд списываются автоматически.
Читайте полный текст интервью >>
Ликсутов анонсировал оплату банковской картой на всех турникетах метро - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 06:24
Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом
 
ОбществоТехнологииМосковский метрополитенМаксим Ликсутов
 
 
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