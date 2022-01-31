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В Москве погиб ребенок при падении с 18-го этажа жилого дома
В Москве погиб ребенок при падении с 18-го этажа жилого дома - РИА Новости, 31.01.2022
В Москве погиб ребенок при падении с 18-го этажа жилого дома
Пятилетний ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:37
2022-01-31T18:37
2022-01-31T18:38
происшествия
дети
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятилетний ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение мальчика с 18-го этажа 24-этажного жилого дома на улице Лухмановская", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате падения погиб мальчик в возрасте примерно пяти лет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, дети, москва, россия
18:37 31.01.2022 (обновлено: 18:38 31.01.2022)
В Москве погиб ребенок при падении с 18-го этажа жилого дома
На востоке Москвы погиб пятилетний мальчик при падении с 18-го этажа жилого дома