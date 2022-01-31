https://ria.ru/20220131/lokdaun-1770289343.html

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19

Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса неактуален и не обсуждается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:47

2022-01-31T12:47

2022-01-31T13:17

россия

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса неактуален и не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения", - сказал Песков в понедельник, отвечая журналистам, обсуждается ли в Кремле вопрос введения всероссийского локдауна.

https://ria.ru/20220131/krov-1770240412.html

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