https://ria.ru/20220131/lokdaun-1770289343.html
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19
Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса неактуален и не обсуждается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:47
2022-01-31T12:47
2022-01-31T13:17
россия
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса неактуален и не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения", - сказал Песков в понедельник, отвечая журналистам, обсуждается ли в Кремле вопрос введения всероссийского локдауна.
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12:47 31.01.2022 (обновлено: 13:17 31.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19
Пресс-секретарь президента Песков: введение локдауна из-за COVID-19 в России не обсуждают