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Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 31.01.2022

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 1 февраля, отпевание будет закрытым, заявил оргсекретарь Союза кинематографистов... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:39

2022-01-31T11:39

2022-01-31T11:43

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 1 февраля, отпевание будет закрытым, заявил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин."Завтра будет отпевание, в Центральной клинической больнице, в закрытом формате. И завтра же его похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал РИА Новости Калинин.Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его сын Василий.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино.

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общество, рсфср, леонид куравлев, новости культуры, культура