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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/kuravlev-1770274967.html
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 31.01.2022
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 1 февраля, отпевание будет закрытым, заявил оргсекретарь Союза кинематографистов... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:39
2022-01-31T11:43
культура
общество
рсфср
леонид куравлев
новости культуры
культура
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 1 февраля, отпевание будет закрытым, заявил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин."Завтра будет отпевание, в Центральной клинической больнице, в закрытом формате. И завтра же его похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал РИА Новости Калинин.Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его сын Василий.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино.
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общество, рсфср, леонид куравлев, новости культуры, культура
11:39 31.01.2022 (обновлено: 11:43 31.01.2022)
 
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище 1 февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛеонид Куравлев
Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Леонид Куравлев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 1 февраля, отпевание будет закрытым, заявил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.
"Завтра будет отпевание, в Центральной клинической больнице, в закрытом формате. И завтра же его похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал РИА Новости Калинин.
Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его сын Василий.
Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Всего актер сыграл свыше 200 ролей в кино.
Человек из народа. Умер Леонид Куравлев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

Актер Леонид Куравлев
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

Леонид Куравлев
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

Кадр из фильма Золотой теленок
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Мосфильм (1967)

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

Кадр из фильма
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
© Киностудия им. М. Горького (1964)

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

Кадр из фильма Живет такой парень
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из художественного фильма Гори, гори, моя звезда
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
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© Мосфильм (1975)

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

Кадр из фильма Афоня
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
© Мосфильм (1975)

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

Кадр из фильма Не может быть!
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев в роли Айсмана в многосерийном телевизионном художественном фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

Актеры Александр Леньков и Леонид Куравлев, 2009 год
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures / Перейти в фотобанк

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

Леонид Куравлев в роли Барина в фильме Книга мастеров
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
 
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