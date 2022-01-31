https://ria.ru/20220131/kriminal-1770328985.html

В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ*

В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ* - РИА Новости, 31.01.2022

В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ*

Правоохранители выявили в колонии в Пензе ячейку международного экстремистского движения АУЕ*, которую организовал криминальный авторитет, заведено уголовное... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:53

2022-01-31T15:53

2022-01-31T16:24

происшествия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители выявили в колонии в Пензе ячейку международного экстремистского движения АУЕ*, которую организовал криминальный авторитет, заведено уголовное дело, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным правоохранителей, фигурант вовлёк в деятельность ячейки других осуждённых, которых наделил криминальным статусом и назначил на нижестоящие уровни иерархии. Участники пропагандировали среди отбывающих наказание правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также мешали сотрудникам колонии исполнять их обязанности. Согласно сообщению, в исправительной колонии были изъяты рукописные тексты, а также другие предметы с символикой и аббревиатурой движения."В отношении лидера ячейки и других участников экстремистского движения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ", - говорится в сообщении.Как уточнила пресс-служба регионального главка МВД, ячейка действовала в колонии с апреля 2021 года до ее выявления в январе. В ходе расследования полицейские в отношении подозреваемых и их близких родственников провели следственные действия, в том числе обыски."В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие принадлежность данных граждан к функционирующей на территории колонии ячейке международного экстремистского движения, а также денежные средства и банковские карты данной организации", - отмечается в сообщении.Об аналогичном случае в подмосковном СИЗО ранее в понедельник рассказали в СК.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство", АУЕ, А.У.Е.)*, после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20211011/novosibirsk-1753945707.html

https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html

https://ria.ru/20220131/ekstremizm-1770284780.html

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происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), россия