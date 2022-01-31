Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/kriminal-1770328985.html
В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ*
В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ* - РИА Новости, 31.01.2022
В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ*
Правоохранители выявили в колонии в Пензе ячейку международного экстремистского движения АУЕ*, которую организовал криминальный авторитет, заведено уголовное... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:53
2022-01-31T16:24
происшествия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599760607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d056fe9956c2b06cecd0ce48f1f32842.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители выявили в колонии в Пензе ячейку международного экстремистского движения АУЕ*, которую организовал криминальный авторитет, заведено уголовное дело, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным правоохранителей, фигурант вовлёк в деятельность ячейки других осуждённых, которых наделил криминальным статусом и назначил на нижестоящие уровни иерархии. Участники пропагандировали среди отбывающих наказание правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также мешали сотрудникам колонии исполнять их обязанности. Согласно сообщению, в исправительной колонии были изъяты рукописные тексты, а также другие предметы с символикой и аббревиатурой движения."В отношении лидера ячейки и других участников экстремистского движения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ", - говорится в сообщении.Как уточнила пресс-служба регионального главка МВД, ячейка действовала в колонии с апреля 2021 года до ее выявления в январе. В ходе расследования полицейские в отношении подозреваемых и их близких родственников провели следственные действия, в том числе обыски."В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие принадлежность данных граждан к функционирующей на территории колонии ячейке международного экстремистского движения, а также денежные средства и банковские карты данной организации", - отмечается в сообщении.Об аналогичном случае в подмосковном СИЗО ранее в понедельник рассказали в СК.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство", АУЕ, А.У.Е.)*, после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20211011/novosibirsk-1753945707.html
https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html
https://ria.ru/20220131/ekstremizm-1770284780.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599760607_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_fba9c7f22f6eff0f02553b0579fae456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:53 31.01.2022 (обновлено: 16:24 31.01.2022)
 
В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ*

В Пензенской колонии выявили ячейку АУЕ*, которую организовал криминальный авторитет

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители выявили в колонии в Пензе ячейку международного экстремистского движения АУЕ*, которую организовал криминальный авторитет, заведено уголовное дело, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным правоохранителей, фигурант вовлёк в деятельность ячейки других осуждённых, которых наделил криминальным статусом и назначил на нижестоящие уровни иерархии. Участники пропагандировали среди отбывающих наказание правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также мешали сотрудникам колонии исполнять их обязанности. Согласно сообщению, в исправительной колонии были изъяты рукописные тексты, а также другие предметы с символикой и аббревиатурой движения.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября 2021, 08:06
В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ*
"В отношении лидера ячейки и других участников экстремистского движения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба регионального главка МВД, ячейка действовала в колонии с апреля 2021 года до ее выявления в январе. В ходе расследования полицейские в отношении подозреваемых и их близких родственников провели следственные действия, в том числе обыски.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 08:00Специальный репортаж
"АУЕ* и неонацисты": что происходит в центре для криминальных подростков
"В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие принадлежность данных граждан к функционирующей на территории колонии ячейке международного экстремистского движения, а также денежные средства и банковские карты данной организации", - отмечается в сообщении.
Об аналогичном случае в подмосковном СИЗО ранее в понедельник рассказали в СК.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство", АУЕ, А.У.Е.)*, после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:30
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде АУЕ*
 
ПроисшествияПензаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
Лента новостейМолния
Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев