https://ria.ru/20220131/kredity-1770380951.html

Раздел кредитов при разводе: кто должен платить — советы юристов

Кредиты при разводе: как разделить долги после брака

Раздел кредитов при разводе: кто должен платить — советы юристов

Кредиты, оставшиеся после развода, это совместные долги экс-супругов перед банками. Как делятся потребительские, ипотечные и автокредиты между бывшими мужем и... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:59

2022-01-31T20:59

2022-01-31T20:59

общество

семья

брак

кредит

ипотека

развод

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кредиты, оставшиеся после развода, это совместные долги экс-супругов перед банками. Как делятся потребительские, ипотечные и автокредиты между бывшими мужем и женой, можно ли признать общим кредит, взятый до брака, позиции банков и юристов по оплате подобных задолженностей, - в материале РИА Новости.Кредит в бракеДолги, как и имущество, бывают совместными и личными. К общим относятся те, которые возникли из-за кредитов, взятых в интересах семьи. Личные - это долги, появившиеся до брака, после его расторжения и в браке в результате займа на собственные нужды.Как делится кредит при разводеСуд может признать, что задолженность нужно разделить поровну или исходя из финансовой ценности собственности. Основанием для такого решения является ст. 45 Семейного Кодекса Российской Федерации."Согласно п.3 ст.39 СК РФ, общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. Стоимость и количество имущества, выделяемого каждому супругу при разводе, должны учитываться при распределении долгов между ними. Закон не принимает во внимание, на кого был оформлен кредит: по общему правилу все денежные средства идут на семейные потребности, следовательно, совместные долги при разводе подлежат разделу. Судебная практика также подтверждает, что кредит, оформленный на любого из супругов, если деньги были израсходованы сообща или на нужды семьи, выплачивается обоими супругами, - рассказывает Максим Потураев, руководитель проектов ЮФ "Авелан", - наиболее часто это прослеживается по ипотечным кредитам, оформленным в период брака, когда купленная в долг квартира (дом) становятся общей совместной собственностью супругов, а кредит – общим долгом".Но кредитные долги будут считаться совместными, если соблюдены определенные критерии.Правила и особенностиВ семейном законодательстве отсутствует понятие общего долга. Его критерии (признаки) сформированы правоприменительной практикой (п.5 обзора, утв. Президиумом Верховного суда РФ 13.04.2016).Критерии общей задолженностиДля того чтобы задолженность была признана общей, необходимо, чтобы:"Бывает, что супруг втайне взял кредит и хочет его разделить. Верховный суд РФ разъяснил, что презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом не распространяется на случаи, когда тот берет на себя долговые обязательства перед третьими лицами", - отмечает Геннадий Локтев, ведущий юрист Европейской юридической службы.Кредит на личные нуждыДолговые обязательства, оформленные на мужа или жену, считаются личными, пока не будет доказано иное. Доказательством считаются документы, подтверждающие, что денежные средства, взятые в долг, были потрачены на общие нужды."Существуют причины, при наличии которых кредит не может считаться совместным. Например, муж взял его на приобретение дорогостоящего снаряжения для охоты, являющейся не источником дохода, а развлечением. В этом случае долговые обязательства останутся закрепленными за супругом. Для принятия объективного решения судебный представитель проверяет все обстоятельства", - отмечает Дмитрий Коржов, основатель юридической фирмы "Д|К".Особенности оформленияОформление потребительских кредитов и небольших денежных займов не требует никаких обязательств со стороны второго супруга. Так называемая "презумпция согласия" предполагает, что если один из супругов решил взять кредит, банк по умолчанию считает, что законная вторая половина клиента тоже готова пойти на этот шаг. Однако в том случае, когда сумма достаточно большая (например, ипотека, автокредит и т.д), банки не одобрят заявку без нотариально заверенного согласия жены или мужа.Кредит можно оформить на одного из супругов, при этом второй должен дать на это согласие. Если согласие получить невозможно (например, вторая муж или жена длительно отсутствует), банк может принять положительное решение, когда заемщик подтвердит свой доход."При этом законодательством установлен следующий нюанс: включить в правоотношения между заемщиком и банком супруга (бывшего супруга) заемщика можно только с согласия банка, а соответственно обязать бывшего супруга оплачивать свою часть задолженности по кредиту через суд зачастую не представляется возможным. На практике такая ситуация приводит к тому, что долг оплачивается единолично заемщиком, а с бывшего супруга в дальнейшем взыскивается в пользу него часть уплаченных денежных средств в судебном порядке. Исключением являются только случаи, когда между супругами заключен брачный договор, обычно в него включаются условия, что кредитные обязательства являются личными обязательствами того из супругов, на чье имя он оформлен", - говорит Андрей Мельниченко, юрист "Единого центра защиты".Крупные кредиты обычно оформляются на обоих супругов (один из них выступает созаемщиком, даже если он официально безработный). В этом случае банки охотнее дают согласие и нередко снижают процентную ставку.Как разделить кредитВ зависимости от того, пришли супруги к соглашению о разделе задолженности по кредиту или нет, можно выделить два способа решения вопроса:По словам Максима Тарасова, если после расторжения брака кредит на купленное в браке имущество продолжал выплачивать только один супруг, это не означает, что оно стало личным. Имущество остается совместно нажитым.По согласию супруговЕсли супруги смогли договориться, то составляется соглашение о распределении долгов, которое заверяется нотариусом."На практике редко встречаются такие ситуации. Даже если супруги договорились, банк редко идёт навстречу и не хочет менять условия договора, поэтому это соглашение действует только для самих бывших мужа и жены", - говорит Геннадий Локтев.Долги рассчитываются на момент заключения соглашения и подтверждаются документально: кредитными договорами, долговыми расписками, договорами о предоставлении займа.Через судЗаемщик по кредиту вправе подать в суд иск о компенсации части уплаченных платежей (с даты расторжения брака до даты погашения долга).Анастасия Шулакова, юрист-медиатор, рассказывает случай из своей практики: "В подобных делах судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ссылается на п. 3 ст. 39 Семейного кодекса. Там сказано, что заемщик по договору вправе требовать от бывшего супруга компенсации половины затраченных средств. Суды обычно взыскивают компенсацию из расчета фактически потраченных денег. Если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого. Для этого нужно согласие банка. В моей практике был случай раздела ипотечного кредита бывших супругов после смерти одного из них. Они оформили ипотеку, платили ее шесть лет. Но брак не сложился, и они развелись. Имущество не делили. Бывший супруг продолжал выплачивать ипотечный кредит, но через полгода скончался. Для того чтобы наследники умершего смогли получить свою долю, потребовалось разделить ипотечную квартиру и долг по ней между бывшими супругами".Как делить кредит в гражданском бракеКредиты, полученные в гражданском браке, общими не признаются.Как бывшим супругам погашать совместные кредитыПогашает кредит тот, кто является заемщиком, а второй супруг возмещает ему часть суммы по соглашению или решению суда.Потребительский кредитРазделение долгового обязательства по потребительскому кредиту в судебном порядке осуществляется соответственно доле имущества, полученного при разводе. Такое утверждение справедливо при условии, если заем был целевой. Если кредит выдавался деньгами, тогда решение будет зависеть от предоставленной информации об использовании средств.По словам экспертов, теоретически потребительский кредит может быть признан личным долгом супруга, если товар приобретен не для удовлетворения общих нужд семьи. Однако и в этом случае есть аргументы для признания таких долгов общими, в том числе по мотиву погашения за счет общих доходов, вопрос зависит от конкретных обстоятельств и позиции судьи по спору.Кредит на машинуЕсли супруги не желают совместно гасить долг для закрытия автокредита, целесообразно машину продать, выплатить оставшуюся задолженность, а остальные средства разделить.Один из супругов может забрать авто в личное пользование, тогда выплачивать долг он будет самостоятельно.ИпотекаСамым сложным процессом считается раздел ипотечного займа. В большинстве случаев приобретаемая недвижимость не является полноправной собственностью членов семьи. По договору это залоговое имущество финансовой организации. На окончательное решение о разделе квартиры, а также долга по ипотеке, влияют многие факторы. Например, кто будет проживать в ней, с кем из супругов останутся дети."Часто при ипотеке бывшие супруги делят долг в рамках нотариального соглашения, понимая, что банк не во всех случаях добавит одного из них в качестве созаемщика. Они либо продают жилье во внесудебном порядке и делят прибыль пополам, закрыв кредит, либо заключают договор, согласно которому второй супруг обязуется выплатить заемщику свою часть кредита при условии что квартира остается за обоими супругам пополам", - рассказывает Юлия Кочаровская, управляющий партнер юридической фирмы "КОДЕСТ".Договор по ипотечному кредиту можно переоформить на обоих супругов. В нем должна быть четко прописана ответственность каждого из них по оплате ипотеки. Один заемщик не несет ответственности за другого.Ситуацию с военной ипотекой прокомментировала Надежда Снегирева, генеральный директор компании "поВоенке": "Многие ошибочно считают, что раз деньги выделяются военнослужащим как целевой платеж, то и квартира останется за ними. Это не так. Устоявшаяся судебная практика предусматривает раздел квартиры как и при обычной гражданской ипотеке. Всё пополам: и квартиру и долг. Можно пробовать отстоять накопления, которые являются первоначальным взносом. После раздела заемщиком как и прежде остается военнослужащий, а бывшая супруга возвращает ему половину ежемесячного платежа".Примеры судебной практикиПримеры из судебной практики приводят Геннадий Локтев и Яна Авила Эрнандес.1. По апелляционному определению Московского городского суда по делу № 33-29803/2020 бывшим супругам было отказано в разделе кредитных обязательств по ипотеке, так как это не соответствует приведенным нормам права и направлено на изменение в одностороннем порядке условий и стороны кредитного договора. ПАО Сбербанк предоставило возражения по заявленным исковым требованиям о разделе кредитных обязательств.2. После оформления развода бывшая супруга предъявила иск в суд о выплате мужем части займа, взятого ею до оформления брачно-семейных отношений на строительство дома, в котором они жили. Бывший муж был против такого раздела. Суд встал на сторону супруга, мотивировав это тем, что согласия на заем он не давал, а также в момент оформления кредита между ними не было договоренности относительно перевода дома в будущем в совместное имущество. То есть, супруга хотела оставить себе дом, который был построен в браке, но на кредитные деньги, полученные еще до заключения брака. При этом намерения делить сам дом у женщины не было. В данном случае судебная инстанция пришла к выводу, что заем был инициативой супруги, следовательно, разделу не подлежит (решение Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасия от 25 января 2016 года по делу № 2-55/2016).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, семья, брак, кредит, ипотека, развод