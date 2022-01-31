https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770366340.html

Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов

Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов - РИА Новости, 31.01.2022

Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов

Санкт-Петербург переживает самое непростое время с начала пандемии, обстановка сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:53

2022-01-31T18:53

2022-01-31T18:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург переживает самое непростое время с начала пандемии, обстановка сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов."Наш город переживает самое непростое время с начала пандемии. В субботу 30 января заболеваемость составила 17 833 новых случая за сутки. Осенью, во время четвертой волны, столько же у нас заболевало за целую неделю", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Обстановка сложная, но контролируемая. Призываю всех – проявлять максимальную осторожность и благоразумие", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220131/nesovershennoletnie-1770338530.html

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