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Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов
Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов - РИА Новости, 31.01.2022
Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов
Санкт-Петербург переживает самое непростое время с начала пандемии, обстановка сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:53
2022-01-31T18:53
2022-01-31T18:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург переживает самое непростое время с начала пандемии, обстановка сложная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов."Наш город переживает самое непростое время с начала пандемии. В субботу 30 января заболеваемость составила 17 833 новых случая за сутки. Осенью, во время четвертой волны, столько же у нас заболевало за целую неделю", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Обстановка сложная, но контролируемая. Призываю всех – проявлять максимальную осторожность и благоразумие", - добавил губернатор.
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Петербург переживает самый непростой период пандемии, заявил Беглов
Губернатор Петербурга Беглов: город переживает самый непростой период пандемии COVID-19