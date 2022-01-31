https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770330434.html

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии - РИА Новости, 31.01.2022

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии

Особенностью этой волны пандемии в Петербурге стал рост заболеваемости среди детей, из общего числа заболевших у порядка 26 тысяч детей подтвержден COVID-19,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:58

2022-01-31T15:58

2022-01-31T15:58

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Особенностью этой волны пандемии в Петербурге стал рост заболеваемости среди детей, из общего числа заболевших у порядка 26 тысяч детей подтвержден COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов."Особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей. Из общего числа заболевших порядка 26 тысяч детей с подтвержденным ковидом", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора.Беглов отметил, что в связи с ростом заболеваемости среди детей и подростков по распоряжению Роспотребнадзора со 2 февраля школьники 7-11 классов переводятся на дистанционное обучение, а также обучающиеся в колледжах. Он также сообщил, что в городе перепрофилируется ряд детских больниц и отделений для приема пациентов с коронавирусом.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19