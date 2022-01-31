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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770330434.html
Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии
Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии - РИА Новости, 31.01.2022
Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии
Особенностью этой волны пандемии в Петербурге стал рост заболеваемости среди детей, из общего числа заболевших у порядка 26 тысяч детей подтвержден COVID-19,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:58
2022-01-31T15:58
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Особенностью этой волны пандемии в Петербурге стал рост заболеваемости среди детей, из общего числа заболевших у порядка 26 тысяч детей подтвержден COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов."Особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей. Из общего числа заболевших порядка 26 тысяч детей с подтвержденным ковидом", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора.Беглов отметил, что в связи с ростом заболеваемости среди детей и подростков по распоряжению Роспотребнадзора со 2 февраля школьники 7-11 классов переводятся на дистанционное обучение, а также обучающиеся в колледжах. Он также сообщил, что в городе перепрофилируется ряд детских больниц и отделений для приема пациентов с коронавирусом.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:58 31.01.2022
 
Губернатор Петербурга Беглов рассказал об особенностях новой волны пандемии

Губернатор Беглов: особенностью этой волны пандемии стал рост заболеваемости среди детей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Особенностью этой волны пандемии в Петербурге стал рост заболеваемости среди детей, из общего числа заболевших у порядка 26 тысяч детей подтвержден COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей. Из общего числа заболевших порядка 26 тысяч детей с подтвержденным ковидом", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора.
Беглов отметил, что в связи с ростом заболеваемости среди детей и подростков по распоряжению Роспотребнадзора со 2 февраля школьники 7-11 классов переводятся на дистанционное обучение, а также обучающиеся в колледжах. Он также сообщил, что в городе перепрофилируется ряд детских больниц и отделений для приема пациентов с коронавирусом.
Машины скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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