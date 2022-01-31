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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770288643.html
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19
Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:46
2022-01-31T12:46
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Выявлено случаев за сутки - 23417, 1 407 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 5 805, 75 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении."Доля госпитализаций составляет 6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 522 человека", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 357 351 случай коронавируса, выздоровели 1 962 382 человека, умерли из-за COVID 38 962 человека.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770287508.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:46 31.01.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 23 417 случаев заражения COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Выявлено случаев за сутки - 23417, 1 407 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 5 805, 75 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
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"Доля госпитализаций составляет 6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 522 человека", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 357 351 случай коронавируса, выздоровели 1 962 382 человека, умерли из-за COVID 38 962 человека.
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