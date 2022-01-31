https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770288643.html

В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19

Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:46

2022-01-31T12:46

2022-01-31T12:46

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Выявлено случаев за сутки - 23417, 1 407 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 5 805, 75 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении."Доля госпитализаций составляет 6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 522 человека", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 357 351 случай коронавируса, выздоровели 1 962 382 человека, умерли из-за COVID 38 962 человека.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770287508.html

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770285508.html

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