https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770288643.html
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19
Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:46
2022-01-31T12:46
2022-01-31T12:46
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_137afebc3ed42cbd06173d9eb57c5a4b.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доля госпитализированных с коронавирусом в Москве за сутки составила 6% от числа выявленных пациентов, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Выявлено случаев за сутки - 23417, 1 407 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 5 805, 75 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении."Доля госпитализаций составляет 6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 522 человека", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 357 351 случай коронавируса, выздоровели 1 962 382 человека, умерли из-за COVID 38 962 человека.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770287508.html
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770285508.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c60a0a0ba826677dabffc24e5a62927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 1407 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 23 417 случаев заражения COVID-19