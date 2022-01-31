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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770266867.html
У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса
У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса - РИА Новости, 31.01.2022
У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса
ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:48
2022-01-31T14:48
распространение коронавируса
в мире
юар
кейптаун
квазулу-натал
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась."Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", — говорится в исследовании, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования показали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась."Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель", — говорится в исследовании.Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай "дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2". Как отмечается, подобные персистирующие инфекции служат причиной "накопления мутаций, некоторые из которых приводят к ускользанию от иммунного ответа и появлению новых вариантов".
https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html
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в мире, юар, кейптаун, квазулу-натал, коронавирусы, коронавирус covid-19
10:48 31.01.2022 (обновлено: 14:48 31.01.2022)
 
У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

В ЮАР у ВИЧ-инфицированной девушки развилась 21 мутация коронавируса за девять месяцев

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).
Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась.
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"Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", — говорится в исследовании, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.
Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования показали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.
Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась.
"Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель", — говорится в исследовании.
Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай "дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2". Как отмечается, подобные персистирующие инфекции служат причиной "накопления мутаций, некоторые из которых приводят к ускользанию от иммунного ответа и появлению новых вариантов".
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