https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770266867.html

У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса - РИА Новости, 31.01.2022

У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:48

2022-01-31T10:48

2022-01-31T14:48

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась."Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", — говорится в исследовании, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования показали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась."Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель", — говорится в исследовании.Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай "дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2". Как отмечается, подобные персистирующие инфекции служат причиной "накопления мутаций, некоторые из которых приводят к ускользанию от иммунного ответа и появлению новых вариантов".

https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html

https://ria.ru/20211202/popova-1761826091.html

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